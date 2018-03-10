Матч в Запорожье, в котором номинальным хозяином был "Шахтер", завершился со счетом 3:2 в пользу гостей. У "Шахтера" забили Факундо Феррейра и Александр Гладкий. У "Зари" хет-трик сделал Андрей Тотовицкий.
Нападающий днепропетровского "Днепра" Роман Зозуля сообщил, что когда закончился матч, он зашел в судейскую комнату, где лично извинился перед арбитром матча Анатолием Абдуллой и всей бригадой за свое агрессивное поведение.
Футболист днепропетровского "Днепра" и сборной Украины Роман Зозуля в среду напал на судью после ответного матча полуфинала Кубка Украины с луганской "Зарей", также на поле вспыхнула массовая драка между игроками.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".