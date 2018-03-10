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    ФК Заря (Луганск)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 26
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    Давид Фаупала
    Состав "Зари" пополнил экс-нападающий "МанСити"
    15:10 06.02.2018
    165
    Отмечается, что 20-летний французский нападающий Давид Фаупала выступал за клубы "Ланс", "Манчестер Сити", "Бреда", "Честерфилд".
    Kуис Фелипе вместе с тренером вратарей Зари Александром Ногиным
    "Заря" подписала контракт с бразильским вратарем
    17:32 05.02.2018
    126
    Отмечается, что 20-летний бразильский голкипер Луис Фелипе Да Силва Нуньес выступал только за бразильский "Интернасьонал".
    Шахтер. Архивное фото
    Донецкий "Шахтер" обыграл луганскую "Зарю" в матче чемпионата Украины
    20:05 09.09.2017
    224
    Матч между донецким "Шахтером" и луганской "Зарей" прошел в Харькове на стадионе "Металлист". Он завершился со счетом 3:1 в пользу номинальных хозяев поля.
    Матч Динамо-Заря
    "Динамо" проиграло "Заре" в матче чемпионата Украины
    22:49 18.09.2016
    177
    Встреча, прошедшая в воскресенье в Киеве, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Победу "Заре" принес Евгений Опанасенко, отличившийся в компенсированное время второго тайма.
    Шахтер vs Коньяспор в групповом этапе Лиги Европы-2016/17
    Старт в ЛЕ: обидная ничья "Зари" и минимальная победа "Шахтера" 
    00:58 16.09.2016
    199
    Донецкий "Шахтер" в четверг стартовал в групповом этапе Лиги Европы-2016/17 победой над турецким клубом "Коньяспор", а "Заря" - ничьей с турецким "Фенербахче".
    Заря упустила победу над Фенербахче: ответный гол. Видео
    "Заря" упустила победу над "Фенербахче": ответный гол Кьяера 
    22:48 15.09.2016
    161
    Луганская "Заря" в четверг сыграла свой первый матч группового этапа Лиги Европы против турецкого клуба "Фенербахче", игра закончилась со счетом 1:1. Матч состоялся на стадионе "Черноморец" в Одессе.
    Заря против Фенербахче в первом матче группового этапа Лиги Европы
    "Заря" стартовала в групповом этапе ЛЕ ничьей с "Фенербахче"
    22:08 15.09.2016
    146
    Луганская "Заря" разошлась ничьей с турецким "Фенербахче". Украинцы сыграли с турками со счетом 1:1 в первом туре группового турнира Лиги Европы, упустив победу на последней минуте.
    Драка футбольных ультрас в Одессе
    Ультрас "Зари" избили болельщиков "Фенербахче" в центре Одессы
    19:34 15.09.2016
    1768
    По предварительным данным, в столкновении участвовали порядка 20 человек. Турецкие болельщики получили травмы, у некоторых разбиты головы и переломы.
    Игроки ФК Заря. Архивное фото
    Луганская "Заря" проведет исторический матч в Лиге Европы
    14:47 15.09.2016
    119
    Матч "Заря" - "Фенербахче" начнется в 20.00 в Одессе на стадионе "Черноморец". Сегодняшний поединок станет дебютом подопечных Юрия Вернидуба в групповом турнире ЛЕ.
    Шахтер в десятий раз стал обладателем Кубка Украини по футболу
    "Шахтер" в десятый раз стал обладателем Кубка Украины по футболу 
    23:48 21.05.2016
    294
    Донецкий "Шахтер" стал обладателем Кубка Украины сезона 2015/2016, обыграв в финале луганскую "Зарю". Матч закончился со счетом 0:2 в пользу "горняков".
    Финал Кубка Украины. Дубль Гладкого. Видео
    Финал Кубка Украины. Дубль Гладкого 
    23:15 21.05.2016
    190
    Донецкий "Шахтер" стал обладателем Кубка Украины сезона 2015/2016, обыграв в финале луганскую "Зарю". Матч закончился со счетом 0:2 в пользу "горняков".
    Шахтер празднует победу в Кубке Украины
    "Шахтер" выиграл Кубок Украины
    19:24 21.05.2016
    412
    За всю игру больше атаковал "Шахтер", но "Заря" также не уступала. Под конец первого тайма "горнякам" удалась голевая атака - после подачи с фланга Александр Гладкий головой переправил мяч в ворота.
    Кубок Украины по футболу
    Донбасский финал во Львове: "Заря" и "Шахтер" поборются за Кубок Украины
    15:03 21.05.2016
    348
    "Львов-Арена" впервые принимает финал Кубка Украины. Однако и для "Зари" сегодняшний матч является знаковым, ведь луганчане впервые вышли в финал второго по значимости трофея страны.
    Тренировка сборной Украины перед матчем со Словенией
    В сборную Украины вызвали 12 игроков "Шахтера" и "Зари"
    16:34 18.05.2016
    347
    В следующее воскресенье, 29 мая, подопечные тренера сборной Украины по футболу Михаила Фоменко проведут контрольный матч со сборной Румынии и 3 июня встретятся с Албанией.
    Роман Зозуля vs главный арбитр матча Днепр-Заря
    Нападающего "Днепра" Зозулю дисквалифицируют на год - СМИ
    17:20 16.05.2016
    529
    По словам источника, позже Апелляционный комитет Федерации футбола Украины изменит летнюю дисквалификацию Романа Зозули на шесть месяцев и шесть месяцев условно.
    Матч Шахтер - Заря
    "Шахтер" потерпел поражение от "Зари"
    22:29 15.05.2016
    361
    Матч в Запорожье, в котором номинальным хозяином был "Шахтер", завершился со счетом 3:2 в пользу гостей. У "Шахтера" забили Факундо Феррейра и Александр Гладкий. У "Зари" хет-трик сделал Андрей Тотовицкий.
    Роман Зозуля vs главный арбитр матча Днепр-Заря
    Зозуля извинился перед болельщиками за нападение на арбитра
    17:57 12.05.2016
    168
    Нападающий днепропетровского "Днепра" Роман Зозуля сообщил, что когда закончился матч, он зашел в судейскую комнату, где лично извинился перед арбитром матча Анатолием Абдуллой и всей бригадой за свое агрессивное поведение.
    Роман Зозуля vs главный арбитр матча Днепр-Заря
    Роман Зозуля vs главный арбитр матча "Днепр"-"Заря" 
    14:23 12.05.2016
    824
    Футболист днепропетровского "Днепра" и сборной Украины Роман Зозуля в среду напал на судью после ответного матча полуфинала Кубка Украины с луганской "Зарей", также на поле вспыхнула массовая драка между игроками.
    Драка после матча Заря - Днепр. Видео
    Массовая драка футболистов после матча Кубка Украины "Заря" - "Днепр" 
    22:54 11.05.2016
    5476
    Игрокам днепропетровского "Днепра", в частности Роману Зозуле, не понравилась работа арбитров, за что он ударил одного из них ногой. После этого началась массовая потасовка.
    Болельщики ФК Шахтер. Архивное фото
    Донецкий "Шахтер" и луганская "Заря" сыграют в финале Кубка Украины
    22:23 11.05.2016
    287
    Футболисты донецкого "Шахтера" вышли в финал Кубка Украины в шестой раз подряд и в 9-й за последние 10 сезонов. Луганская "Заря" на пути в финал Кубка обыграла "Днепр".
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