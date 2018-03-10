Футболисты днепропетровского "Днепра" и сборной Украины Роман Зозуля и Руслан Ротань дисквалифицированы на полгода за атаку на арбитра после ответного полуфинального матча Кубка Украины с луганской "Зарей".
Нападающий днепропетровского "Днепра" Роман Зозуля сообщил, что когда закончился матч, он зашел в судейскую комнату, где лично извинился перед арбитром матча Анатолием Абдуллой и всей бригадой за свое агрессивное поведение.
Футболист днепропетровского "Днепра" и сборной Украины Роман Зозуля в среду напал на судью после ответного матча полуфинала Кубка Украины с луганской "Зарей", также на поле вспыхнула массовая драка между игроками.
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