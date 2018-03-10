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    Роман Зозуля

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Роман Зозуля
    Зозуля выставил на аукцион эксклюзивную футболку "Барселоны"
    13:03 20.05.2016
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    Нападающий днепропетровского "Днепра" Роман Зозуля сообщил, что на футболке расписались все игроки "Барселоны", в том числе и легендарный Лионель Месси.
    Руслан Ротань. Архивное фото
    В КДК заявили, что пожалели Ротаня и Зозулю, отстранив их на полгода
    19:04 18.05.2016
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    Как заявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ Андрей Шумилов, санкция за такого вида нарушение предусматривает отстранение от участия в играх на 12 месяцев.
    Роман Зозуля vs главный арбитр матча Днепр-Заря
    Зозуля и Ротань дисквалифицированы на полгода за нападение на судью
    14:50 18.05.2016
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    Футболисты днепропетровского "Днепра" и сборной Украины Роман Зозуля и Руслан Ротань дисквалифицированы на полгода за атаку на арбитра после ответного полуфинального матча Кубка Украины с луганской "Зарей".
    Роман Зозуля vs главный арбитр матча Днепр-Заря
    Нападающего "Днепра" Зозулю дисквалифицируют на год - СМИ
    17:20 16.05.2016
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    По словам источника, позже Апелляционный комитет Федерации футбола Украины изменит летнюю дисквалификацию Романа Зозули на шесть месяцев и шесть месяцев условно.
    Роман Зозуля vs главный арбитр матча Днепр-Заря
    Зозуля извинился перед болельщиками за нападение на арбитра
    17:57 12.05.2016
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    Нападающий днепропетровского "Днепра" Роман Зозуля сообщил, что когда закончился матч, он зашел в судейскую комнату, где лично извинился перед арбитром матча Анатолием Абдуллой и всей бригадой за свое агрессивное поведение.
    Роман Зозуля vs главный арбитр матча Днепр-Заря
    Роман Зозуля vs главный арбитр матча "Днепр"-"Заря" 
    14:23 12.05.2016
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    Футболист днепропетровского "Днепра" и сборной Украины Роман Зозуля в среду напал на судью после ответного матча полуфинала Кубка Украины с луганской "Зарей", также на поле вспыхнула массовая драка между игроками.
    Футбол. Отборочный турнир ЧМ-2014. Матч Украина – Англия
    У футболиста Романа Зозули - травма мениска
    17:29 30.03.2015
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    После проведенного МРТ оказалось, что у игрока днепропетровского "Днепра" и сборной Украины Романа Зозули травма мениска.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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