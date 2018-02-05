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    "Заря" подписала контракт с бразильским вратарем

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    Отмечается, что 20-летний бразильский голкипер Луис Фелипе Да Силва Нуньес выступал только за бразильский "Интернасьонал".
    Kуис Фелипе вместе с тренером вратарей Зари Александром Ногиным
    @FCZoryaOfficial

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Луганская "Заря" подписала контракт с бразильским голкипером Луисом Фелипе Да Силва Нуньесом.

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    Контракт рассчитан на три года.

    20-летний Луис прибыл к команде на первый сбор в Турцию и находился на просмотре, оставив очень хорошее впечатление.

    По информации на сайте луганчан, Луис выступал только за бразильский "Интернасьонал". Принимал участие в Кубке Сан Паулу в соревнованиях команды Ю-20, проведя пять встреч. Так же принимал участие в двух турнирах в Германии, где провёл 11 матчей.

    Ранее сообщалось, что во Львовской области перевернулся автобус с любительской футбольной командой "Малинск" Ровенской области.

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