"Заря" подписала контракт с бразильским вратарем

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Луганская "Заря" подписала контракт с бразильским голкипером Луисом Фелипе Да Силва Нуньесом.

Контракт рассчитан на три года.

20-летний Луис прибыл к команде на первый сбор в Турцию и находился на просмотре, оставив очень хорошее впечатление.

По информации на сайте луганчан, Луис выступал только за бразильский "Интернасьонал". Принимал участие в Кубке Сан Паулу в соревнованиях команды Ю-20, проведя пять встреч. Так же принимал участие в двух турнирах в Германии, где провёл 11 матчей.

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