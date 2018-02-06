наверх
06.02.201818:00
Курсы валют НБУ
  • USD27.74- 0.14
  • EUR34.51- 0.33
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Состав "Зари" пополнил экс-нападающий "МанСити"

    (обновлено: )115
    Отмечается, что 20-летний французский нападающий Давид Фаупала выступал за клубы "Ланс", "Манчестер Сити", "Бреда", "Честерфилд".
    Давид Фаупала
    zarya-lugansk.com

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Луганская "Заря" подписала контракт с французским нападающим Давидом Фаупалой.

    В понедельник форвард прибыл в Запорожье, где успешно прошел медицинское обследование и теперь стал полноправным игроком луганской "Зари". Контракт подписан по схеме 2+1.

    Фаупала выступал за клубы "Ланс", "Манчестер Сити", "Бреда", "Честерфилд".

    В "Заре" футболист будет играть под номером 11.

    Ранее сообщалось, что луганская "Заря" подписала контракт с бразильским голкипером Луисом Фелипе Да Силва Нуньесом. Контракт рассчитан на три года.

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная Рада, 6 февраля 2018
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Ситуация во Львовской области после снегопада
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Анатолий Матиос
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Главный редактор Интернет-издания Страна. UA. Игорь Гужва во время заседания Апелляционного суда по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 14 июля 2017 г.
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину