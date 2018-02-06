Состав "Зари" пополнил экс-нападающий "МанСити"

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Луганская "Заря" подписала контракт с французским нападающим Давидом Фаупалой.

В понедельник форвард прибыл в Запорожье, где успешно прошел медицинское обследование и теперь стал полноправным игроком луганской "Зари". Контракт подписан по схеме 2+1.

Фаупала выступал за клубы "Ланс", "Манчестер Сити", "Бреда", "Честерфилд".

В "Заре" футболист будет играть под номером 11.

Ранее сообщалось, что луганская "Заря" подписала контракт с бразильским голкипером Луисом Фелипе Да Силва Нуньесом. Контракт рассчитан на три года.