По информации СМИ, "Фенербахче" вряд ли будет предлагать больше 7 млн евро, так как в конце 2017 года у Тайсона заканчивается контракт с "Шахтером", и уже ближайшим летом он сможет вести переговоры с другими командами.
Глава МВД РФ призвал российских фанатов к адекватному поведению на матче московского "Локомотива" с турецким "Фенербахче". По словам министра, "противоправные действия болельщиков ... отразятся на итоговом результате и имидже нашей страны".
По окончании матча футбольной Лиги Европы с турецким "Фенербахче" футболист "Локомотива" снял игровую майку, под которой у него оказалась футболка с изображением Путина и надписью "самый вежливый президент".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".