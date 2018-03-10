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    ФК Фенербахче

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 29
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    Руслан Малиновский. Архивное фото
    "Фенербахче" заинтересовался игроком "Шахтера" - СМИ
    09:56 30.03.2017
    119
    По данным турецких СМИ, "Фенербахче" планирует летом освежить состав клуба и одной из трансферных целей рассматривает 23-летнего Руслана Малиновского.
    Александр Караваев в Фенербахче
    Караваев дебютировал в турецком чемпионате за "Фенербахче"
    19:16 16.01.2017
    89
    Матч против аутсайдера нынешнего турецкого первенства украинец Александр Караваев начал на скамейке запасных, но на 44-й минуте игры появился на поле, заменив травмированного Мехмета Топала.
    Александр Караваев
    "Фенербахче" объявил об аренде Караваева
    17:24 05.01.2017
    64
    В среду вечером Александр Караваев прибыл в Стамбул, а в четверг успешно прошел медосмотр. Украинец будет выступать за турецкую команду на правах аренды до конца сезона. Право выкупа не предусмотрено.
    Бразильский полузащитник Тайсон. Архивное фото
    "Фенербахче" предложит "Шахтеру" за Тайсона 7 млн евро
    00:43 25.12.2016
    125
    По информации СМИ, "Фенербахче" вряд ли будет предлагать больше 7 млн евро, так как в конце 2017 года у Тайсона заканчивается контракт с "Шахтером", и уже ближайшим летом он сможет вести переговоры с другими командами.
    Заря против Фенербахче. Архивное фото
    "Заря", проиграв "Фенербахче", потеряла шансы на выход в плей-офф
    20:01 24.11.2016
    143
    Сообщается, что луганская "Заря", проиграв в Стамбуле турецкому "Фенербахче, потеряла шанс выйти в плей-офф Лиги Чемпионов. Голы забили ирослав Стох (59-ая минута) и Симон Кьяер (66-ая минута).
    Шахтер vs Коньяспор. Голевая атака Феррейры. Видео
    "Шахтер" vs "Коньяспор". Голевая атака Феррейры 
    02:29 16.09.2016
    228
    Донецкий "Шахтер" в четверг стартовал в групповом этапе Лиги Европы-2016/17 победой над турецким клубом "Коньяспор", матч завершился со счетом 1:0. Гол на 76-й минуте забил Факундо Феррейра.
    Столкновения ультрас в Одессе
    Нападение на фанатов "Фенербахче" в Одессе: три турка госпитализированы
    02:11 16.09.2016
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    В местной полиции сообщили, что "у двоих – легкие телесные повреждения, у одного – перелом ноги, ушибы". Все госпитализированные - граждане Турции. Правоохранители задержали семь человек.
    Шахтер vs Коньяспор в групповом этапе Лиги Европы-2016/17
    Старт в ЛЕ: обидная ничья "Зари" и минимальная победа "Шахтера" 
    00:58 16.09.2016
    199
    Донецкий "Шахтер" в четверг стартовал в групповом этапе Лиги Европы-2016/17 победой над турецким клубом "Коньяспор", а "Заря" - ничьей с турецким "Фенербахче".
    Заря упустила победу над Фенербахче: ответный гол. Видео
    "Заря" упустила победу над "Фенербахче": ответный гол Кьяера 
    22:48 15.09.2016
    161
    Луганская "Заря" в четверг сыграла свой первый матч группового этапа Лиги Европы против турецкого клуба "Фенербахче", игра закончилась со счетом 1:1. Матч состоялся на стадионе "Черноморец" в Одессе.
    Заря против Фенербахче в первом матче группового этапа Лиги Европы
    "Заря" стартовала в групповом этапе ЛЕ ничьей с "Фенербахче"
    22:08 15.09.2016
    146
    Луганская "Заря" разошлась ничьей с турецким "Фенербахче". Украинцы сыграли с турками со счетом 1:1 в первом туре группового турнира Лиги Европы, упустив победу на последней минуте.
    Драка футбольных ультрас в Одессе
    Ультрас "Зари" избили болельщиков "Фенербахче" в центре Одессы
    19:34 15.09.2016
    1768
    По предварительным данным, в столкновении участвовали порядка 20 человек. Турецкие болельщики получили травмы, у некоторых разбиты головы и переломы.
    Игроки ФК Заря. Архивное фото
    Луганская "Заря" проведет исторический матч в Лиге Европы
    14:47 15.09.2016
    119
    Матч "Заря" - "Фенербахче" начнется в 20.00 в Одессе на стадионе "Черноморец". Сегодняшний поединок станет дебютом подопечных Юрия Вернидуба в групповом турнире ЛЕ.
    Футбол. Лига Европы. Тренировка ФК Фенербахче
    В Стамбуле задержали 38 человек, обвинивших "Фенербахче" в договорных матчах
    05:59 20.04.2016
    61
    В "Фенербахче" утверждают, что нападки на клуб связаны с действиями прокуроров и полицейских, причастных к одному из исламских движений.
    Футбол. Лига Европы. Тренировка ФК Фенербахче
    Вице-президент "Фенербахче": болельщиков из Турции в Москве не будет
    19:21 24.02.2016
    131
    Вице-президент "Фенербахче" Махмут Услу заявил, что никаких болельщиков из Стамбула не приедет, чартерные рейсы были отменены, и на матче будут лишь болельщики, что живут в Москве.
    Владимир Колокольцев
    Глава МВД РФ обратился к болельщикам перед матчем "Локомотив" - "Фенербахче"
    10:11 24.02.2016
    481
    Глава МВД РФ призвал российских фанатов к адекватному поведению на матче московского "Локомотива" с турецким "Фенербахче". По словам министра, "противоправные действия болельщиков ... отразятся на итоговом результате и имидже нашей страны".
    Футболист московского Локомотива Дмитрий Тарасов в матче против Фенербахче
    Игроку "Локомотива" грозит дисквалификация от УЕФА за футболку с Путиным
    10:21 17.02.2016
    280
    По окончании матча футбольной Лиги Европы с турецким "Фенербахче" футболист "Локомотива" снял игровую майку, под которой у него оказалась футболка с изображением Путина и надписью "самый вежливый президент".
    Полицейские обыскивают в Турции. Архивное фото
    Болельщики "Фенербахче" напали на фанов "Локомотива" перед матчем
    19:58 16.02.2016
    530РФ и США: железный занавес
    Инцидент произошел перед матчем российской команды с футбольным клубом "Фенербахче". Полиция разогнала турецких фанатов, закидавших автобус с россиянами камнями.
    Футбол. Лига Чемпионов. Матч Фенербахче - Спартак
    УЕФА обеспечит безопасность "Локомотива" и "Фенербахче" в рамках Лиги Европы
    15:09 14.12.2015
    77РФ и США: железный занавес
    Европейский футбольный союз напомниил, что ранее было принято решение не разводить российские и турецкие команды во время жеребьевки.
    Игрок ФК Шахтер Фред
    УЕФА отклонил протест "Фенербахче" на участие Фреда в ответном матче ЛЧ
    16:01 19.08.2015
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    Союз европейских футбольных ассоциаций не согласился с турецким клубом, который дважды опротестовал участие бразильца в матчах Лиги чемпионов.
    Шахтер - Фенербахче 3:0. Видео
    Все голы матча Лиги чемпионов "Шахтер" - "Фенербахче" 
    01:16 06.08.2015
    2512
    В середине тайма в игру активно вступил арбитр матча. Сперва он удалил главного тренера "Фенербахче" Витора Перейру, а буквально через две минуты назначил пенальти в ворота турецкой команды.
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