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    ветер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Шторм. Архивное фото
    Несколько десятков населенных пунктов Крыма обесточены из-за ветра
    08:38 01.03.2018
    140Украина остановилась в снежных заносах
    Аварии, приведшие к частичному обесточиванию за период с вечера 28 февраля по утро 1 марта, произошли в городах Симферополь, Алушта, Евпатория, Бахчисарай, а также в более чем 40 селах семи районов Крыма.
    Последствия непогоды. Архивное фото
    Сильный ветер и дождь оставил без света почти 50 городов и сел
    08:58 31.01.2018
    129Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Из-за дождя и сильных порывов ветра сработала система защиты линий электропередач, вследствие чего произошло обесточивание. Без света остались 43 населенных пунктов.
    В Словакии городскую елку унесло ветром
    Ветер унес городскую рождественскую елку в Словакии
    20:18 11.12.2017
    179
    Согласно заявлению мэрии города Ступава, елку подрезают и снова установят на прежнем месте, когда будет более благоприятная погода, предположительно, во вторник.
    Буря в Черновцах
    В понедельник непогода накроет западные области Украины - ГСЧС
    03:11 18.09.2017
    334В Украину движется смертельный ураган
    По информации ГСЧС, в понедельник, 18 сентября, в западных и Житомирской областях порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, ночью и утром грозы, местами град.
    Свеча и лампочка
    Непогода в Украине: почти 190 населенных пунктов остались без света
    11:55 24.06.2017
    327Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Согласно информации пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    В Киеве в понедельник ожидаются сильные порывы ветра
    02:57 27.02.2017
    116Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    На улицах киевлянам рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев. В случае сильного ветра стоит укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.
    В США порыв ветра перевернул фуру на авто полиции. Видео
    В США порыв ветра перевернул фуру на авто полиции 
    02:55 12.02.2017
    176
    В штате Вайоминг сильный ветер перевернул движущийся большегрузный автомобиль на стоявшую на соседней полосе полицейскую машину. В момент происшествия в полицейской машине никого не было.
    Огромные волны шторма Дорис обрушились на берега Британии
    Огромные волны шторма "Дорис" обрушились на берега Британии 
    06:11 05.02.2017
    378Суперштормы накрыли Европу
    Волны стали причиной наводнения в некоторых районах Корнуолла. Из-за ветра две машины были раздавлены деревом в Плимуте. Информация о жертвах ненастья пока не поступала.
    Ливень в Центральной Италии. Архивное фото
    Жертвами непогоды в Италии стали пять человек
    01:59 29.02.2016
    87
    По информации итальянских СМИ, на Апеннинах непогода продолжится. Повышенный уровень опасности из-за сильных дождей с грозами сохранится на севере и в центральных областях страны, а также на западе Сардинии.
    Рекордные порывы ветра во время шторма в Великобритании. Видео
    Рекордные порывы ветра во время шторма в Великобритании 
    04:52 10.02.2016
    224Природные катаклизмы по всему миру.
    Мощный шторм набросился на Великобританию. Скорость ветра достигает 43 метров на секунду, волны на берегу пролива Ла-Манш достигают 14 метров в высоту.
    Керченская паромная переправа
    Керченская переправа приостановила работу из-за плохой погоды - МЧС РФ
    00:50 21.11.2015
    257
    "Двадцатого ноября 2015 года работа Керченской паромной переправы временно приостановлена по погодным условиям (сильный ветер)", - сообщается на сайте ГУМЧС России по Крыму.
    Открытие международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow-2015
    Показательные полеты на авиасалоне в Дубае отменили из-за сильного ветра
    13:48 11.11.2015
    84
    В среду в Дубае наблюдается сильный ветер наподобие песчаной бури, поэтому полеты пришлось отменить. В этом году участие в нем принимают более 1100 компаний из более чем 65 стран.
    Пожар на нефтебазе под Киевом
    Дым от пожара на нефтебазе идет в сторону Киева - мэр Василькова
    15:27 13.06.2015
    1732Пожары и их последствия в Киеве и области
    Согласно информации мэра Василькова Сергея Сабова, сейчас ветер относит дым средней интенсивности в сторону Глевахи и Киева. По его словам, санэпидемстанции делают замеры, чтобы понимать, в каком состоянии воздух.
    Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
    Ветер со стороны Чернобыля дует в сторону Киева
    14:07 30.04.2015
    641Пожар в Чернобыльской зоне
    В пятницу северо-западный ветер в Украине сменится юго-западным, 5-10 м/с. В восточной части Украины ожидаются грозовые дожди, на остальной территории ночью без осадков.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Шторм. Архивное фото
    Несколько десятков населенных пунктов Крыма обесточены из-за ветра
    08:38 01.03.2018
    140
    Аварии, приведшие к частичному обесточиванию за период с вечера 28 февраля по утро 1 марта, произошли в городах Симферополь, Алушта, Евпатория, Бахчисарай, а также в более чем 40 селах семи районов Крыма.
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