Аварии, приведшие к частичному обесточиванию за период с вечера 28 февраля по утро 1 марта, произошли в городах Симферополь, Алушта, Евпатория, Бахчисарай, а также в более чем 40 селах семи районов Крыма.
По информации итальянских СМИ, на Апеннинах непогода продолжится. Повышенный уровень опасности из-за сильных дождей с грозами сохранится на севере и в центральных областях страны, а также на западе Сардинии.
Согласно информации мэра Василькова Сергея Сабова, сейчас ветер относит дым средней интенсивности в сторону Глевахи и Киева. По его словам, санэпидемстанции делают замеры, чтобы понимать, в каком состоянии воздух.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Аварии, приведшие к частичному обесточиванию за период с вечера 28 февраля по утро 1 марта, произошли в городах Симферополь, Алушта, Евпатория, Бахчисарай, а также в более чем 40 селах семи районов Крыма.