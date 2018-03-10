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    гроза

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Буря в Черновцах
    В понедельник непогода накроет западные области Украины - ГСЧС
    03:11 18.09.2017
    334В Украину движется смертельный ураган
    По информации ГСЧС, в понедельник, 18 сентября, в западных и Житомирской областях порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, ночью и утром грозы, местами град.
    Киев накрыл мощный дождь с молниями. Видео
    Киев накрыл мощный дождь с молниями 
    05:26 28.08.2017
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    Вечером воскресенья, 27 августа, Киев накрыло мощной грозой с молниями. Дождь полил просто как из ведра в мгновение ока, как будто ниоткуда. В социальных сетях киевляне охотно делятся фотографиями предосеннего дождя.
    Ливень в Киеве.
    В воскресенье жара снова сменится на дожди и грозы
    02:22 13.08.2017
    277Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Первыми ощутят на себе осадки жители западных областей. В воскресенье температура там продержится в пределах от 23 до 26 градусов. В остальной части Украины будет немного жарче - от 31 до 36 градусов тепла.
    Дожди в Украине
    Украинцев предупредили о новых сюрпризах погоды
    16:26 06.08.2017
    1271Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Согласно информации, в понедельник в Украине ожидаются грозы, кроме Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей, местами сильный дождь, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с, град.
    Гроза в Киеве
    Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах
    05:34 03.07.2017
    2802Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Как сообщает Укргидрометцентр, 3 июля в южных, ночью и в восточных, днем и в западных областях местами гроза, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с.
    Гроза в Киеве
    На Киев обрушилась непогода 
    03:11 02.07.2017
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    В субботу, 1 июня, в Киеве прошла гроза с градом. По информации соцсетей, в результате потопа остановился транспорт в районе метро "Борщаговская". Из-за затопленных рельсов стояли трамваи в районе Героев Севастополя.
    Грозовое небо
    На Киев надвигается грозовой ливень
    17:58 01.07.2017
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    Согласно информации пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр, температура воздуха ожидается +24… +26, ночью +13…+15.
    Дождь. Архивное фото
    В воскресенье синоптики ожидают дожди и грозы
    06:42 21.05.2017
    570Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северно-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов, днем от 18 до 23 градусов.
    Скорая помощь в Австралии
    В Австралии во время грозы шесть человек погибли из-за приступов астмы
    05:21 27.11.2016
    85Суперштормы накрыли Европу
    Из-за сильных дождей и ветров, начавшихся в понедельник, по штату разлетелась пыльца райграса. Аллергия на эту пыльцу вызвала приступы астмы, которую назвали "грозовой".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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