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На данный момент есть два очага горения: это емкость 900 кубов и один очаг на земле. "Угроза взрыва пока еще есть. Но мы надеемся на то, что когда эта угроза снизится, нам удастся потушить эту емкость в 900 куб. м", - сказал Чечеткин.