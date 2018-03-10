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    нефтебазы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Последствия пожара на нефтебазе под Киевом
    Вблизи сгоревшей нефтебазы превышены концентрации канцерогенов - СЭС
    15:23 16.07.2015
    84Пожары и их последствия в Киеве и области
    Специалисты обнародовали результаты исследования на содержание бензапирена в образцах почвы, которые были отобраны работниками Госсанэпидслужбы в зоне воздействия пожара на нефтебазе.
    Последствия пожара на нефтебазе под Киевом
    В ГСЧС рассказали об обстановке на нефтебазе под Киевом
    16:15 21.06.2015
    106Пожары и их последствия в Киеве и области
    Согласно информации, перекачка горючей смеси из резервуара № 3 объемом 900 куб. м в резервуар № 5 дизельной группы объемом 900 куб. м окончена. Осуществляется контроль за пожарной обстановкой.
    Последствия пожара на нефтебазе под Киевом
    На нефтебазе под Киевом ликвидирован прорыв трубопровода
    15:17 20.06.2015
    162Пожары и их последствия в Киеве и области
    Прорыв магистрального трубопровода ликвидирован, перекачка бензина из резервуара № 3 объемом 900 куб. м в резервуар № 5 дизельной группы объемом 900 куб. м возобновлена.
    Пожарные машины возле Василькова, где горит нефтебаза
    Обзор соцсетей: лето, жара и пожары
    17:18 14.06.2015
    409Пожары и их последствия в Киеве и области
    Начало июня в этом году запомнится многим украинцам не только аномально высокой температурой, но и многочисленными пожарами в окрестностях столицы. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения в украинском сегменте соцсетей.
    Пожар на нефтебазе под Киевом
    Горение резервуара на нефтебазе под Киевом прекратилось - ГСЧС
    16:23 14.06.2015
    371Пожары и их последствия в Киеве и области
    Согласно информации, на территории нефтебазы наблюдаются лишь незначительные очаги горения снизу у емкости 900 кубометров с бензином, где происходит утечка топлива.
    Пожар на нефтебазе под Киевом
    В ГСЧС сказали, когда начнется тушение пожара на нефтебазе под Киевом
    18:23 13.06.2015
    209Пожары и их последствия в Киеве и области
    По словам председателя ГСЧС Николая Чечеткина, есть утечка горюче-смазочных материалов в пожарный водоем с нефтебазы, но нет утечки топлива в озеро, которое находится неподалеку.
    Столб черного дыма над нефтебазой под Киевом
    Столб черного дыма над нефтебазой под Киевом 
    16:40 13.06.2015
    398Пожары и их последствия в Киеве и области
    Как заявил мэр Василькова Сергей Сабов, дым от пожара, который возобновился сегодня на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области, ветер относит в сторону Киева.
    Пожар на нефтебазе под Киевом
    Дым от пожара на нефтебазе идет в сторону Киева - мэр Василькова
    15:27 13.06.2015
    1732Пожары и их последствия в Киеве и области
    Согласно информации мэра Василькова Сергея Сабова, сейчас ветер относит дым средней интенсивности в сторону Глевахи и Киева. По его словам, санэпидемстанции делают замеры, чтобы понимать, в каком состоянии воздух.
    Пожар на нефтебазе под Киевом
    В ГСЧС заявили об угрозе взрыва на нефтебазе под Васильковом
    15:04 13.06.2015
    243Пожары и их последствия в Киеве и области
    На данный момент есть два очага горения: это емкость 900 кубов и один очаг на земле. "Угроза взрыва пока еще есть. Но мы надеемся на то, что когда эта угроза снизится, нам удастся потушить эту емкость в 900 куб. м", - сказал Чечеткин.
    Доллар США
    За данные о виновниках пожара на нефтебазе объявили награду в $50 тыс
    14:15 12.06.2015
    93Пожары и их последствия в Киеве и области
    Как заявил директор департамента стратегического маркетинга сети "БРСМ-Нефть" Александр Мельничук, компания намерена привлечь международных экспертов для оценки причин пожара. Компания считает, что произошедшее - теракт.
    Александр Турчинов и Арсен Аваков возле пылающей нефтебазы под Киевом
    Задержан руководитель сгоревшей нефтебазы под Киевом - Аваков
    13:30 12.06.2015
    641Пожары и их последствия в Киеве и области
    Согласно информации, во время допросов работников предприятия было установлено, что "работы проводилось без соблюдения правил безопасности, путем смешивания бензина различных октановых чисел".
    На нефтебазе догорает одна большая цистерна
    На нефтебазе под Киевом догорает одна цистерна 
    11:15 12.06.2015
    555Пожары и их последствия в Киеве и области
    По экологической ситуации в Васильковском городском совете сообщают, что повода для беспокойства нет. Ее будут проверять каждый час. В районе начала работать комиссия по подсчету ущерба от пожара.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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