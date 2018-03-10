Начало июня в этом году запомнится многим украинцам не только аномально высокой температурой, но и многочисленными пожарами в окрестностях столицы. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения в украинском сегменте соцсетей.
Согласно информации мэра Василькова Сергея Сабова, сейчас ветер относит дым средней интенсивности в сторону Глевахи и Киева. По его словам, санэпидемстанции делают замеры, чтобы понимать, в каком состоянии воздух.
На данный момент есть два очага горения: это емкость 900 кубов и один очаг на земле. "Угроза взрыва пока еще есть. Но мы надеемся на то, что когда эта угроза снизится, нам удастся потушить эту емкость в 900 куб. м", - сказал Чечеткин.
Как заявил директор департамента стратегического маркетинга сети "БРСМ-Нефть" Александр Мельничук, компания намерена привлечь международных экспертов для оценки причин пожара. Компания считает, что произошедшее - теракт.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".