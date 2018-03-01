Несколько десятков населенных пунктов Крыма обесточены из-за ветра

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Сильный ветер, дождь и снег привели к авариям на линиях электропередачи и подстанциях в нескольких городах и районах полуострова, за ночь частично или полностью было обесточено более 40 населенных пунктов, энергетики устраняют аварии, сообщается на сайте ГУП "Крымэнерго".

Аварии, приведшие к частичному обесточиванию за период с вечера 28 февраля по утро 1 марта, произошли в городах Симферополь, Алушта, Евпатория, Бахчисарай, а также в более чем 40 селах семи районов Крыма, сообщается на сайте компании "Крымэнерго".

Аварии произошли из-за сложных погодных условий: сильный ветер, дождь, снег. Часть потребителей энергетики оперативно запитали, поиск повреждений электросети продолжается.

Синоптики ранее предупредили о прохождении через Крым средиземноморского циклона и последующем похолодании, что приведет к ухудшению погодных условий. С четверга по субботу в Крыму ожидаются сильный ветер, снегопады, метель и гололед.

Неустойчивый характер погоды сохранится до середины следующей недели.