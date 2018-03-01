наверх
01.03.201810:06
Курсы валют НБУ
  • USD26.81- 0.14
  • EUR32.74- 0.41
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Несколько десятков населенных пунктов Крыма обесточены из-за ветра

    Тема:

    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды (236)

    8910
    Аварии, приведшие к частичному обесточиванию за период с вечера 28 февраля по утро 1 марта, произошли в городах Симферополь, Алушта, Евпатория, Бахчисарай, а также в более чем 40 селах семи районов Крыма.
    Шторм. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Сильный ветер, дождь и снег привели к авариям на линиях электропередачи и подстанциях в нескольких городах и районах полуострова, за ночь частично или полностью было обесточено более 40 населенных пунктов, энергетики устраняют аварии, сообщается на сайте ГУП "Крымэнерго".

    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Думская.net
    Зимняя сказка на пляжах Одессы: обледенелые пирсы, волны и стаи голодных чаек

    Аварии, приведшие к частичному обесточиванию за период с вечера 28 февраля по утро 1 марта, произошли в городах Симферополь, Алушта, Евпатория, Бахчисарай, а также в более чем 40 селах семи районов Крыма, сообщается на сайте компании "Крымэнерго".

    Аварии произошли из-за сложных погодных условий: сильный ветер, дождь, снег. Часть потребителей энергетики оперативно запитали, поиск повреждений электросети продолжается.

    Синоптики ранее предупредили о прохождении через Крым средиземноморского циклона и последующем похолодании, что приведет к ухудшению погодных условий. С четверга по субботу в Крыму ожидаются сильный ветер, снегопады, метель и гололед.

    Неустойчивый характер погоды сохранится до середины следующей недели.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве чистят от снега трамвайные пути
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Логотип компании "Газпром" на административном здании в Москве
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Андрей Билецкий. Архивное фото
    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы
    Андрей Парубий
    Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность