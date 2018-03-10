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    дым

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Майдан Незалежности
    Запах гари в столичном тумане появился из-за дачников - Сидоренко
    20:58 09.03.2017
    148
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко заявил, что пока в Киеве стоит туман, по возможности, не следует выходить на улицу.
    Под Мадридом горит огромная свалка автомобильных шин
    Под Мадридом горит огромная свалка автомобильных шин 
    15:41 13.05.2016
    233
    Над Мадридом поднялось огромное облако токсичного дыма, причиной которого стал пожар на крупной свалке использованных шин в пригороде испанской столицы.
    Сильный смог в Пекине. Архивное фото
    Уровень загрязнения воздуха в Пекине достиг критических отметок
    03:11 08.02.2016
    90
    В последние дни, в том числе и в воскресенье, в Пекине стояла ясная и солнечная погода, однако к утру понедельника город накрыла пелена белого дыма, а в воздухе чувствуется запах гари.
    В Киеве из-за задымленности закрыта станция метро Площадь Льва Толстого
    В Киеве из-за дыма закрыта станция метро "Площадь Льва Толстого"
    19:23 06.02.2016
    684
    О закрытии из-за задымленности станции метро "Площадь Льва Толстого" заявила в эфире телеканала "112 Украина" руководитель пресс-службы столичного метрополитена Наталия Макогон.
    Дым от тлеющих торфяников под Киевом
    Обзор соцсетей: тлеющие торфяники – дым Отечества
    16:48 19.10.2015
    381Украина в плену тлеющих торфяников
    Жители столицы, Киевской области, а также многих других регионов страны далеко не первый день страдают от труднопереносимого запаха гари. Как в украинском сегменте соцсетей отреагировали на "ароматы" тлеющих торфяников и иных источников едкого дыма?
    Киев в дыму от лесного пожара
    Говорившие о безвредности дыма чиновники сознательно калечили людей – Рудяков
    16:56 04.09.2015
    464Дым над Киевом. Горят леса
    Чиновники ведомств, рассказывавшие населению о безвредности дыма от пожаров в Киеве, являются вредителями. Сложившая ситуация представляла большую опасность, заявил политолог Павел Рудяков.
    Дым
    Днепропетровск затянул дым, жители говорят об аварии на химпроизводстве
    11:19 04.09.2015
    1140Дым над Киевом. Горят леса
    В областной службе по чрезвычайным ситуациям опровергли информацию о выбросе токсичных веществ в результате ЧП на химическом производстве. По их информации, дым пришел в город вследствие массовых пожаров на территории области.
    Киев в дыму от лесного пожара
    Хроника 3 сентября: смог в Киеве, взрыв в Запорожье, вспышка полиомиелита
    09:16 04.09.2015
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    В четверг, 3 сентября, НБУ увеличил максимальную сумму выдачи валютных вкладов до 20 тысяч гривен в сутки, стало известно, что безработица в Украине достигла самого высокого уровня за историю страны. В этот же день в центре Запорожья произошел взрыв.
    Первоклассники и первокурсники на улицах Киева
    Школы и детсады Киева закрыты из-за дыма
    08:35 04.09.2015
    690Дым над Киевом. Горят леса
    В связи с экологической ситуацией городская власть призвала киевлян максимально ограничить присутствие на открытом воздухе, особенно людям с заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
    Киев в дыму от лесного пожара
    В Минэкологии сказали, какие районы Киева наиболее пострадали от задымления
    07:56 04.09.2015
    419Дым над Киевом. Горят леса
    Согласно информации замминистра экологии и природных ресурсов Анны Вронской, замер качества воздуха осуществлялся в нескольких точках украинской столицы, их более 10.
    Киев в дыму от лесного пожара
    После дыма. Когда воздух в Киеве очистится – комментарий замминистра экологии
    07:33 04.09.2015
    2900Дым над Киевом. Горят леса
    Основные очаги пожаров под Киевом удалось потушить еще в среду, при этом текущий уровень концентрации вредных веществ в воздухе не представляет опасности для здоровья. Об этом заявила замглавы Минэкологии Анна Вронская.
    Киев в дыму от лесного пожара
    Обзор соцсетей: "Этот город в дыму, нам некуда больше бежать..."
    16:18 03.09.2015
    1034Дым над Киевом. Горят леса
    Столица опять в дыму. На этот раз к горящим в пригороде торфяникам добавился масштабный лесной пожар. Вид окутанного смогом Киева не на шутку растревожил не только столичных жителей, но и весь украинский сегмент соцсетей.
    Столичный дым от пожара добрался до Черкасс. Видео
    Столичный дым от пожара добрался до Черкасс 
    13:03 03.09.2015
    2355Дым над Киевом. Горят леса
    Микрорайон Мытница в Черкассах и центр города затянуло легким дымом, который принес ветер из Киева. Задымление также наблюдается в шести районах Черкасской области.
    Дым в Виннице
    Едкий дым окутал Винницу
    10:50 03.09.2015
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    Местные власти успокаивают горожан и утверждают, что оснований для паники нет. В Госслужбе по ЧС допускают, что задымление вызвано сжиганием стерни, сухой травы и бытовых отходов в частном секторе.
    Столб черного дыма над нефтебазой под Киевом
    Столб черного дыма над нефтебазой под Киевом 
    16:40 13.06.2015
    398Пожары и их последствия в Киеве и области
    Как заявил мэр Василькова Сергей Сабов, дым от пожара, который возобновился сегодня на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области, ветер относит в сторону Киева.
    Пожар на нефтебазе под Киевом
    Дым от пожара на нефтебазе идет в сторону Киева - мэр Василькова
    15:27 13.06.2015
    1732Пожары и их последствия в Киеве и области
    Согласно информации мэра Василькова Сергея Сабова, сейчас ветер относит дым средней интенсивности в сторону Глевахи и Киева. По его словам, санэпидемстанции делают замеры, чтобы понимать, в каком состоянии воздух.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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