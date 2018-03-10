Жители столицы, Киевской области, а также многих других регионов страны далеко не первый день страдают от труднопереносимого запаха гари. Как в украинском сегменте соцсетей отреагировали на "ароматы" тлеющих торфяников и иных источников едкого дыма?
В областной службе по чрезвычайным ситуациям опровергли информацию о выбросе токсичных веществ в результате ЧП на химическом производстве. По их информации, дым пришел в город вследствие массовых пожаров на территории области.
В четверг, 3 сентября, НБУ увеличил максимальную сумму выдачи валютных вкладов до 20 тысяч гривен в сутки, стало известно, что безработица в Украине достигла самого высокого уровня за историю страны. В этот же день в центре Запорожья произошел взрыв.
В связи с экологической ситуацией городская власть призвала киевлян максимально ограничить присутствие на открытом воздухе, особенно людям с заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Основные очаги пожаров под Киевом удалось потушить еще в среду, при этом текущий уровень концентрации вредных веществ в воздухе не представляет опасности для здоровья. Об этом заявила замглавы Минэкологии Анна Вронская.
Столица опять в дыму. На этот раз к горящим в пригороде торфяникам добавился масштабный лесной пожар. Вид окутанного смогом Киева не на шутку растревожил не только столичных жителей, но и весь украинский сегмент соцсетей.
Согласно информации мэра Василькова Сергея Сабова, сейчас ветер относит дым средней интенсивности в сторону Глевахи и Киева. По его словам, санэпидемстанции делают замеры, чтобы понимать, в каком состоянии воздух.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".