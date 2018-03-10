наверх
10.03.201807:14
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    шахта

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 26
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Шахтер. Архивное фото
    В России случилось обрушение на шахте: есть погибшие
    12:08 23.04.2017
    185
    Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону, под завалами находится еще один рабочий, по спасению которого проводятся неотложные мероприятия.
    Авария на шахте Степная во Львовской области
    Шахта "Степная" возобновит работу на следующей неделе - ОГА
    05:37 12.03.2017
    107Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    По словам главы Львовской областной государственной администрации Олега Синютки, шахта "Степная" не работает в штатном режиме, но горные службы уже передали шахту для подготовки лав и возобновления добычи.
    Шахтеры. Архивное фото
    Пожар на шахте в Донбассе: эвакуированы почти 600 человек
    18:56 24.09.2016
    715
    Согласно информации, всего в шахте находилось 593 человека, в том числе на аварийном участке — 21 человек. Все рабочие выведены на поверхность. Сотрудники, которые находились на аварийном участке, прошли медицинский осмотр.
    Шахта
    В Донецкой области произошел взрыв на шахте
    17:25 24.09.2016
    1295
    Согласно информации, взрыв произошел на шахтоуправлении "Покровское", жертв и пострадавших нет. Это уже вторая крупная авария на этой шахте за последнее время.
    Взрыв в шахте Китая
    Причиной гибели 19 горняков на шахте в КНР мог стать обвал породы
    08:59 24.03.2016
    72
    После предварительного анализа случившегося вероятной причиной инцидента стало обрушение большой площади горной породы в выработанном пространстве, что также привело к появлению большого облака пыли в шахте.
    Машина китайской скорой помощи. Архивное фото
    Выброс газа произошел на шахте в Китае, погибли 12 человек
    03:30 07.03.2016
    27
    Инцидент произошел днем в воскресенье в городе Байшань. В тот момент под землей находились свыше 700 человек. 692 горняка смогли выбраться на поверхность, еще 13 оказались заблокированы под землей.
    Шахтер в забое. Архивное фото
    В Днепропетровской области из-за аварии на шахте пострадали трое горняков
    05:28 06.03.2016
    1158
    По информации пресс-службы шахты, пострадавшие самостоятельно выехали на поверхность, в медпункте им оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в городскую больницу.
    Ситуация на шахте Северная в Воркуте
    Ликвидация последствий ЧП на шахте "Северная" займет 2,5-3 месяца
    00:07 29.02.2016
    224Взрывы на шахте "Северная" в Воркуте
    Согласно составленному плану, под землю необходимо закачать 2,5 миллиона кубометров азота. Объем всех вспомогательных работ рассчитан уже на 50% и определен примерный срок всего комплекса работ по ликвидации аварии.
    Работа шахты Северная в Воркуте приостановлена после горного удара
    Пять горноспасателей погибли при повторном взрыве на шахте "Северная" - МЧС РФ
    04:45 28.02.2016
    564Взрывы на шахте "Северная" в Воркуте
    По информации пресс-службы МЧС РФ, при повторном взрыве на шахте "Северная" в Воркуте погибли пять горноспасателей и один пострадал. Все горноспасательные работы приостановлены.
    Спасательные работы в шахте Северная в Воркуте. Архивное фото
    Новый взрыв произошел в шахте "Северная" в Воркуте, 6 человек погибли - источник
    04:07 28.02.2016
    231Взрывы на шахте "Северная" в Воркуте
    По информации источника в экстренных службах, в 03.35 (02:35 по Киеву) произошел новый взрыв. По предварительным данным, погибли шесть человек: пять горноспасателей и один работник шахты.
    Шахта
    В шахте в Воркуте произошло 2 взрыва, они вызвали обрушение и возгорание
    01:52 26.02.2016
    198Взрывы на шахте "Северная" в Воркуте
    По словам технического директора предприятия "Воркутауголь" Игоря Пайкина, днем в лаве шахты "Северная" произошел взрыв. Сразу был организован вывод людей. Примерно через час произошел повторный взрыв.
    Обвал шахты на востоке Китая
    Обвал шахты на востоке Китая 
    21:43 26.12.2015
    75
    Один шахтер погиб после обвала гипсовой шахты в провинции Шаньдун на востоке КНР, еще 17 человек все еще остаются под завалами, сообщает в субботу агентство Синьхуа.
    Похороны шахтеров, погибших при взрыве на шахте имени Засядько в Донецке
    Донецк: количество погибших на шахте Засядько увеличилось до 34 человек
    13:18 07.03.2015
    658Донбасс - мир?
    В Донецк прибыл новый гуманитарный конвой из России, который везли, на этот раз, "с большим шумом". В то же время, в ожоговом центре местной больницы ночью скончался еще один горняк, пострадавший во время аварии на шахте.
    Шахта
    Число жертв взрыва на донецкой шахте возросло до 5 человек - профсоюз
    16:23 04.03.2015
    138
    Сообщается, что "прекратилась сейчас поисковая операция в связи с тем, что концентрация газа метана возросла, это угрожает безопасности, поэтому они вынуждены были уйти оттуда и прекратить поисково-спасательные работы".
    Шахтер. Архивное фото
    В обесточенной шахте в Макеевке заблокированы более 80 горняков - ДНР
    10:08 07.02.2015
    222Ситуация в зоне АТО.
    Согласно информации, шахта "Северная" в Макеевке Донецкой области обесточена из-за обстрелов. Горняков начали поднимать, но пока никого из-под земли не извлекли.
    Шахтеры. Архивное фото
    Обстрелы не позволяют эвакуировать горняков из обесточенной шахты
    19:39 11.01.2015
    287Мир на Донбассе. Нормандский формат
    Шахта имени Александра Засядько в Донецке была обесточена после попадания снаряда в питающую ее электрическую подстанцию. Под землей находятся 390 горняков.
    Деревня в Конго. Архивное фото
    Пятнадцать человек задохнулись на шахте в Демократической Республике Конго
    23:49 27.12.2014
    49
    Инцидент произошел в пятницу на шахте по добыче минералов в провинции Катанга. "Пятнадцать рабочих погибли вчера в туннеле шахты Колвези. Люди умерли от удушья на глубине 20 метров, это не был обвал", - цитирует агентство Франс Пресс слова мэра города Колвези Деода Капенда.
    Шахтер. Архивное фото
    Десять человек погибли после взрыва на угольной шахте в КНР
    18:38 14.12.2014
    28
    Взрыв газа произошел около 10.00 по местному времени в воскресенье. Сколько человек находилось в шахте в момент инцидента, не уточняется.
    Шахты Донбасса
    Тела шести горняков обнаружены в затопленной турецкой шахте
    12:39 18.11.2014
    52
    Ранее поисковики обнаружили тела четырех шахтеров.
    Добыча угля. Архивное фото
    Одиннадцать крупных шахт не работают в "ДНР"
    08:27 12.11.2014
    425Луганск, Донецк: гуманитарная катастрофа
    Восемь неработающих шахт - государственные.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны