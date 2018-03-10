По словам главы Львовской областной государственной администрации Олега Синютки, шахта "Степная" не работает в штатном режиме, но горные службы уже передали шахту для подготовки лав и возобновления добычи.
Согласно информации, всего в шахте находилось 593 человека, в том числе на аварийном участке — 21 человек. Все рабочие выведены на поверхность. Сотрудники, которые находились на аварийном участке, прошли медицинский осмотр.
После предварительного анализа случившегося вероятной причиной инцидента стало обрушение большой площади горной породы в выработанном пространстве, что также привело к появлению большого облака пыли в шахте.
Согласно составленному плану, под землю необходимо закачать 2,5 миллиона кубометров азота. Объем всех вспомогательных работ рассчитан уже на 50% и определен примерный срок всего комплекса работ по ликвидации аварии.
По словам технического директора предприятия "Воркутауголь" Игоря Пайкина, днем в лаве шахты "Северная" произошел взрыв. Сразу был организован вывод людей. Примерно через час произошел повторный взрыв.
В Донецк прибыл новый гуманитарный конвой из России, который везли, на этот раз, "с большим шумом". В то же время, в ожоговом центре местной больницы ночью скончался еще один горняк, пострадавший во время аварии на шахте.
Сообщается, что "прекратилась сейчас поисковая операция в связи с тем, что концентрация газа метана возросла, это угрожает безопасности, поэтому они вынуждены были уйти оттуда и прекратить поисково-спасательные работы".
Инцидент произошел в пятницу на шахте по добыче минералов в провинции Катанга. "Пятнадцать рабочих погибли вчера в туннеле шахты Колвези. Люди умерли от удушья на глубине 20 метров, это не был обвал", - цитирует агентство Франс Пресс слова мэра города Колвези Деода Капенда.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".