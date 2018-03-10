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    Воркутауголь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Ситуация на шахте Северная в Воркуте
    Ликвидация последствий ЧП на шахте "Северная" займет 2,5-3 месяца
    00:07 29.02.2016
    224Взрывы на шахте "Северная" в Воркуте
    Согласно составленному плану, под землю необходимо закачать 2,5 миллиона кубометров азота. Объем всех вспомогательных работ рассчитан уже на 50% и определен примерный срок всего комплекса работ по ликвидации аварии.
    Взрыв на шахте Северная в Воркуте
    МЧС РФ уточнило, что при новом взрыве на шахте "Северная" погибли 6 человек
    06:07 28.02.2016
    200Взрывы на шахте "Северная" в Воркуте
    По информации МЧС РФ, погибли шесть человек, пять из них - горноспасатели Печорского военизированного горноспасательного отряда МЧС России, один работник шахты.
    Обрушение горных пород в шахте Северная
    Все работавшие в шахте "Северная" спасатели вышли на поверхность - МЧС РФ
    05:50 28.02.2016
    2092Взрывы на шахте "Северная" в Воркуте
    Всего под землей работали семь отделений горноспасателей. По уточненной информации МЧС РФ, повторный взрыв на шахте произошел при проведении поисково-спасательных работ в 00.24.
    Работа шахты Северная в Воркуте приостановлена после горного удара
    Пять горноспасателей погибли при повторном взрыве на шахте "Северная" - МЧС РФ
    04:45 28.02.2016
    564Взрывы на шахте "Северная" в Воркуте
    По информации пресс-службы МЧС РФ, при повторном взрыве на шахте "Северная" в Воркуте погибли пять горноспасателей и один пострадал. Все горноспасательные работы приостановлены.
    Спасательные работы в шахте Северная в Воркуте. Архивное фото
    Новый взрыв произошел в шахте "Северная" в Воркуте, 6 человек погибли - источник
    04:07 28.02.2016
    231Взрывы на шахте "Северная" в Воркуте
    По информации источника в экстренных службах, в 03.35 (02:35 по Киеву) произошел новый взрыв. По предварительным данным, погибли шесть человек: пять горноспасателей и один работник шахты.
    Глава МЧС РФ Владимир Пучков. Архивное фото
    Спасатели пытаются связаться с шахтерами в шахте "Северная" - МЧС РФ
    04:35 26.02.2016
    248Взрывы на шахте "Северная" в Воркуте
    По словам главы МЧС России Владимира Пучкова, спасательная операция осложнена, с одной стороны от аварийного участка образовались три мощных завала, с другой стороны - сильное задымление.
    Шахта
    В шахте в Воркуте произошло 2 взрыва, они вызвали обрушение и возгорание
    01:52 26.02.2016
    198Взрывы на шахте "Северная" в Воркуте
    По словам технического директора предприятия "Воркутауголь" Игоря Пайкина, днем в лаве шахты "Северная" произошел взрыв. Сразу был организован вывод людей. Примерно через час произошел повторный взрыв.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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