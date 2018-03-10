Согласно составленному плану, под землю необходимо закачать 2,5 миллиона кубометров азота. Объем всех вспомогательных работ рассчитан уже на 50% и определен примерный срок всего комплекса работ по ликвидации аварии.
По словам технического директора предприятия "Воркутауголь" Игоря Пайкина, днем в лаве шахты "Северная" произошел взрыв. Сразу был организован вывод людей. Примерно через час произошел повторный взрыв.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".