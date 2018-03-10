Председатель Львовской ОГА Олег Синютка устроил скандал на Львовском форуме из-за карты, где ЛНР и ДНР были обозначены как "People's republics of Donetsk and Luhansk", что переводится как Луганская и Донецкая народные республики.
По словам председателя Львовской ОГА Олега Синютки, в ночных клубах сидят преимущественно "мажоры", которые не учатся и не исключено, что уклоняются от выполнения своей патриотической и конституционной обязанности защищать Родину.
По словам главы Львовской областной государственной администрации Олега Синютки, шахта "Степная" не работает в штатном режиме, но горные службы уже передали шахту для подготовки лав и возобновления добычи.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".