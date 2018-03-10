наверх
10.03.201812:41
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Синютка Олег

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    На львовском форуме разгорелся скандал из-за карты Украины с ЛНР и ДНР. Видео
    Во Львове разгорелся скандал из-за карты Украины с ЛНР и ДНР 
    15:22 30.11.2017
    2879
    Председатель Львовской ОГА Олег Синютка устроил скандал на Львовском форуме из-за карты, где ЛНР и ДНР были обозначены как "People's republics of Donetsk and Luhansk", что переводится как Луганская и Донецкая народные республики.
    Памятник Роману Шухевичу во Львове
    Во Львове открытие памятника Шухевичу приурочили к годовщине Евромайдана
    14:51 21.11.2017
    365Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    Памятный знак главному командиру УПА размещен в том месте, где ранее находилась его крыивка.
    Облава на призывников во Львове
    Власти Львовской области поддержали облавы на призывников в ночных клубах
    04:33 05.11.2017
    770
    По словам председателя Львовской ОГА Олега Синютки, в ночных клубах сидят преимущественно "мажоры", которые не учатся и не исключено, что уклоняются от выполнения своей патриотической и конституционной обязанности защищать Родину.
    Глава Львовской ОГА Олег Синютка
    В помощь Садовому. Вывозом львовского мусора займутся власти области
    00:50 22.03.2017
    262Невыносимый мусор Львова
    Глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил, что власти области и правительство снова "уберут город, подметут и чистым передадут его назад Львовскому горсовету".
    Авария на шахте Степная во Львовской области
    Шахта "Степная" возобновит работу на следующей неделе - ОГА
    05:37 12.03.2017
    107Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    По словам главы Львовской областной государственной администрации Олега Синютки, шахта "Степная" не работает в штатном режиме, но горные службы уже передали шахту для подготовки лав и возобновления добычи.
    Авария на шахте Степная во Львовской области
    Спасатели нашли всех находящихся под завалами шахтеров - глава Львовской ОГА
    15:05 02.03.2017
    687Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка сообщил, что информация об 11 погибших не подтверждается, пока известно только о восьми жертвах.
    Украинская символика на форме военного. Архивное фото
    Во Львовской области дом семьи бойца АТО обокрали во время его похорон
    15:06 24.07.2016
    609Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из злоумышленников. Адвокат Александр Швец погиб во время обстрелов между Зайцево и Майорском в зоне АТО.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны