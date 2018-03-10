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    Шахта "Степная"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Авария на шахте Степная во Львовской области
    Шахта "Степная" возобновит работу на следующей неделе - ОГА
    05:37 12.03.2017
    107Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    По словам главы Львовской областной государственной администрации Олега Синютки, шахта "Степная" не работает в штатном режиме, но горные службы уже передали шахту для подготовки лав и возобновления добычи.
    Михаил Волынец
    Реальные причины аварии на шахте под Львовом пытаются скрыть - Волынец
    10:53 10.03.2017
    283Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Как сообщил Михаил Волынец, кабель, который был задействован к отпускной лебедке, не соответствовал правилам эксплуатации и правилам безопасности работы в шахте.
    Авария произошла на шахте в Львовской области
    Авария на шахте "Степная": подведение итогов
    15:27 06.03.2017
    217Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    По словам главы области Олега Синютки, большинство специалистов склоняются к мнению, что причиной трагедии на шахте была вспышка метана. Однако окончательные выводы будут известны после завершения работы государственной комиссии.
    Авария на шахте Степная во Львовской области
    Запустить шахту "Степная" не удалось: в воздухе высокий уровень метана
    15:16 06.03.2017
    129Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    По данным министра Геннадия Зубко, шахта находится в нерабочем состоянии, там находятся горно-спасательные службы, которые подают воздух, чтобы провести дегазацию.
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Землянский: угольная отрасль не может существовать без стратегии развития
    10:57 05.03.2017
    922Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" заявил, что проблемы угольной отрасли не решить созданием ведомственной комиссии и проверкой госшахт, для начала — нужно финансирование для обеспечения безопасности шахтеров.
    Авария на шахте Степная во Львовской области
    Взрыв на шахте во Львовской области: последствия аварии 
    11:25 03.03.2017
    1539Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    На шахте "Степная" ГП "Львовуголь" во Львовской области накануне произошел взрыв, в результате которого погибли восемь горняков. О последствиях аварии смотрите в фоторепортаже.
    Пострадавшие в результате аварии на шахте во Львовской области шахтеры
    Взрыв на шахте во Львовской области: кадры с места трагедии 
    16:49 02.03.2017
    961Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    В четверг на шахте "Степная" во Львовской области произошел взрыв, в результате которого погибли, по официальным данным, восемь человек. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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