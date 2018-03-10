По словам главы Львовской областной государственной администрации Олега Синютки, шахта "Степная" не работает в штатном режиме, но горные службы уже передали шахту для подготовки лав и возобновления добычи.
По словам главы области Олега Синютки, большинство специалистов склоняются к мнению, что причиной трагедии на шахте была вспышка метана. Однако окончательные выводы будут известны после завершения работы государственной комиссии.
Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" заявил, что проблемы угольной отрасли не решить созданием ведомственной комиссии и проверкой госшахт, для начала — нужно финансирование для обеспечения безопасности шахтеров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".