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Тег
Челябинская область
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
2
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В России случилось обрушение на шахте: есть погибшие
12:08 23.04.2017
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Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону, под завалами находится еще один рабочий, по спасению которого проводятся неотложные мероприятия.
Малыш из Челябинской области чудом не свалился с карниза 8-го этажа
10:35 02.10.2015
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Ролик появился на видеохостинге YouTube 30 сентября и мгновенно разлетелся по соцсетям, вызвав шквал гневных комментариев в адрес нерадивых родителей ребенка.
В Челябинске покрасили бюст Ленина в цвета украинского флага
12:52 08.09.2015
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Полиция возбудила по факту инцидента уголовное дело. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиски тех, кто раскрасил бюст. Им грозит до трех лет лишения свободы.
В Челябинске Ленина разрисовали в сине-желтые цвета
14:20 06.04.2015
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Российская полиция начала проверку по факту осквернения бюста Ленина на Алом Поле в Челябинске, который неизвестные раскрасили в цвета украинского флага – синий и желтый.
Челябинск "накрыло" голубым снегом
12:07 13.02.2015
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В некоторых районах российского Челябинска выпал голубой снег. Местные жители пишут в соцсетях, что стараются не попадать под подозрительные осадки.
Пассажирка самолета умерла от сердечной недостаточности в Москве - МВД
07:55 21.11.2014
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По предварительным данным, причиной смерти пассажирки стали проблемы с сердцем.
МИД Украины закрывает 9 консульств, в том числе в РФ
14:50 05.11.2014
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По словам Перебийниса, закроют генконсульства в некоторых городах Румынии, Словакии, Болгарии и Франция, а также в Грузии, Казахстане, Израиле и Бразилии.
Падение метеорита в Кемеровской области РФ
12:20 30.09.2014
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В интернете во вторник появилось видео падение метеорита, снятое камерой видеорегистратора автомобиля жителя Кемеровской области России.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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