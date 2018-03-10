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    Челябинская область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Шахтер. Архивное фото
    В России случилось обрушение на шахте: есть погибшие
    12:08 23.04.2017
    185
    Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону, под завалами находится еще один рабочий, по спасению которого проводятся неотложные мероприятия.
    В Миассе малыш чудом не упал из окна восьмого этажа. Видео
    Малыш из Челябинской области чудом не свалился с карниза 8-го этажа 
    10:35 02.10.2015
    176
    Ролик появился на видеохостинге YouTube 30 сентября и мгновенно разлетелся по соцсетям, вызвав шквал гневных комментариев в адрес нерадивых родителей ребенка.
    В Челябинске покрасили бюст Ленина в цвета украинского флага
    В Челябинске покрасили бюст Ленина в цвета украинского флага
    12:52 08.09.2015
    445
    Полиция возбудила по факту инцидента уголовное дело. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиски тех, кто раскрасил бюст. Им грозит до трех лет лишения свободы.
    В Челябинске Ленина разрисовали в сине-желтые цвета. Видео
    В Челябинске Ленина разрисовали в сине-желтые цвета 
    14:20 06.04.2015
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    Российская полиция начала проверку по факту осквернения бюста Ленина на Алом Поле в Челябинске, который неизвестные раскрасили в цвета украинского флага – синий и желтый.
    В Челябинке, РФ, выпал голубой снег
    Челябинск "накрыло" голубым снегом 
    12:07 13.02.2015
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    В некоторых районах российского Челябинска выпал голубой снег. Местные жители пишут в соцсетях, что стараются не попадать под подозрительные осадки.
    Крыло самолета компании Boeing
    Пассажирка самолета умерла от сердечной недостаточности в Москве - МВД
    07:55 21.11.2014
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    По предварительным данным, причиной смерти пассажирки стали проблемы с сердцем.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД Украины закрывает 9 консульств, в том числе в РФ
    14:50 05.11.2014
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    По словам Перебийниса, закроют генконсульства в некоторых городах Румынии, Словакии, Болгарии и Франция, а также в Грузии, Казахстане, Израиле и Бразилии.
    Видеорегистратор зафиксировал падение метеорита в Кемеровской области . Видео
    Падение метеорита в Кемеровской области РФ 
    12:20 30.09.2014
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    В интернете во вторник появилось видео падение метеорита, снятое камерой видеорегистратора автомобиля жителя Кемеровской области России.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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