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    Уголь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Уголь
    Уголь "ДНР" и "ЛНР", как мечта
    10:07 31.12.2014
    1878
    Политическим решением нельзя вернуть предприятия Донбасса Украине. Все, что возможно сделать, это договариваться.
    Уголь
    Киев рассчитывает на скорейшие поставки из РФ 1000 вагонов угля
    13:37 24.12.2014
    318Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    По словам Демчишина, "этот вопрос будет решен в ближайший период и накопленный объем - более 1000 вагонов - будет пропущен через границу".
    Дмитрий Марунич
    Уголь для Украины из Франции. Предложение есть, угля нет - Марунич
    08:10 17.12.2014
    878Украина в тисках энергозависимости
    Французская энергетическая компания GDF Suez предложила "Центрэнерго" поставки сырья.
    Денис Пушилин
    "ДНР" готова обсуждать поставки угля Киеву после начала перемирия
    16:09 05.12.2014
    255Блокада Донбасса
    Пушилин также выразил мнение, что украинские власти заинтересованы в перемирии.
    Александр Захарченко
    "ДНР" взяла под "временное управление" все шахты - Захарченко
    22:49 10.10.2014
    226"Режим тишины" на Донбассе.
    По словам Захарченко, "ДНР" собирается продавать уголь в Россию.
    Министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан
    Донбасс теряет в месяц 300 тысяч тонн угля - Продан
    22:44 08.10.2014
    317"Режим тишины" на Донбассе.
    Объем невосполнимых потерь производства угля, которые понесла Украина в результате военных действий на Донбассе и уничтожения шахт, в производственных показателях составляет порядка 300 тыс. тонн топлива в месяц.
    Андрей Пургин
    Киев и "ДНР" на днях начнут переговоры по экономике - Пургин
    18:39 25.09.2014
    337Украина. Политический кризис
    По словам Пургина, "переговоры по экономическим вопросам, очень чувствительным, начнутся буквально завтра-послезавтра".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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