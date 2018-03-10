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    оползни

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 28
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    Бобслей с Priusв Калифорнии. Оползень снес авто по улице как пушинку. Видео
    "Бобслей с Prius" в Калифорнии. Оползень снес авто по улице как пушинку 
    11:00 15.01.2018
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    Пожарные из калифорнийского города Бербанк опубликовали кадры, на котором машину Toyota Prius смывает оползень вниз по улице. "Бобслей с городским Prius", — говорится в комментарии к видео.
    Последствия оползней в Санта-Барбаре
    Оползни и дожди залили грязью цветущую Санта-Барбару 
    15:31 11.01.2018
    542
    Количество погибших в результате ливневых дождей и оползней в Калифорнии увеличилось до 17 человек, заявил шериф округа Санта-Барбара Билл Браун.
    Землетрясение в Японии
    Сейсмологи не исключают схождения оползней после землетрясения в Японии
    02:10 25.06.2017
    28Суперштормы накрыли Европу
    По словам профессора Университета Тохоку Синдзи Тоды, земля может быть мягкой из-за дождей, поэтому следует следить за возможностью возникновения оползней.
    Машина китайской скорой помощи. Архивное фото
    Оползень в Китае: число жертв увеличилось до 15 человек - СМИ
    20:11 24.06.2017
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    Как сообщается, более 120 человек считаются пропавшими без вести в результате схода оползня в Китае. Спасателям удалось извлечь из-под обломков тела 15 человек.
    Оползень в Киргизии
    Оползень в Киргизии: в стране объявлен траур
    20:32 29.04.2017
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    В день траура на всей территории страны и на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом будут приспущены государственные флаги Киргизии.
    Оползень в Киргизии
    Появилось видео смертельного оползня в Киргизии 
    16:09 29.04.2017
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    Мощный оползень объемом 1 миллион кубометров обрушился на село Аюу в Ошской области Киргизии в субботу около 7 утра, завалив 11 домов, четыре из которых пустовали. В МЧС не исключают возможность повторного оползня.
    Перуанка едва избежала смерти в грязевом оползне
    Перуанка едва избежала смерти в грязевом потоке 
    15:21 16.03.2017
    103Суперштормы накрыли Европу
    В Перу в округе Пунта Эрмоса (провинция Лима) женщина самостоятельно выбралась из-под развалин дома, снесенного селевым потоком. Видео происшествия попало в интернет.
    Мощный оползень в Калифорнии. Видео
    Мощный оползень в Калифорнии 
    05:46 19.02.2017
    443Суперштормы накрыли Европу
    В интернете появились кадры разрушительного обвала горного массива в лесу около города Сан-Бернардино. Сильный шторм с ветром и ливнями обрушился на Калифорнию.
    Более 10 человек погибли в результате наводнений и оползней в Перу. Видео
    Более 10 человек погибли в результате наводнений и оползней в Перу 
    06:41 30.01.2017
    82Суперштормы накрыли Европу
    По данным властей, наводнения и оползни в перуанских провинциях были вызваны проливными дождями, которые продолжались на протяжении нескольких дней.
    Оползень в Китае
    В Китае оползень накрыл гостиницу с людьми, двое погибли - СМИ
    22:51 21.01.2017
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    Согласно информации, оползень повредил отель Mirage, больше всего пострадал ресторан на первом этаже, где в этот момент находились работники и гости. Из-под завалов достали пятерых выживших людей, двое из которых скончались в больнице.
    Чрезвычайная ситуация в Италии: ливни, оползни, наводнения. Видео
    Чрезвычайная ситуация в Италии: ливни, оползни, наводнения 
    02:14 27.11.2016
    350Суперштормы накрыли Европу
    Проливные дожди на северо-западе Италии не прекращаются уже третий день. Больше всего пострадали регионы Пьемонт и Лигурия, где вышли из берегов реки: из-за наводнений закрылись школы и предприятия, перекрыты дороги.
    Масштабные разрушения после тайфуна Меги в Китае
    Масштабные разрушения после тайфуна "Меги" в Китае 
    01:18 02.10.2016
    326Природные катаклизмы по всему миру.
    По меньшей мере 2,09 миллиона человек оказались в зоне бедствия в Китае в результате тайфуна "Меги", сообщило в пятницу Министерство гражданской администрации КНР.
    Грибовицкая свалка под Львовом
    На создание обобщенной карты мусорных свалок уйдет полгода - Коломиец
    22:59 07.06.2016
    85Невыносимый мусор Львова
    По информации экс-заместителя министра экологии и природных ресурсов Светланы Коломиец, по данным Минрегионстроя, в стране насчитывается около 6 тысяч свало. Большинство не соответствует санитарным и экологическим требованиям.
    На месте схода оползня на Грибовической свалке возле Львова
    ЧП около Львова. Есть угроза нового оползня - репортаж
    07:34 01.06.2016
    388Невыносимый мусор Львова
    Завал и пожар на свалке под Львовом привели к гибели людей. Подробнее о данном происшествии сообщили специальный корреспондент Голоса Столицы во Львове Ульяна Гаврилюк и спикер главного управления ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев.
    ЧП на свалке во Львове
    Минэкологии намерено проверить все свалки в Украине
    04:28 01.06.2016
    1042Невыносимый мусор Львова
    По словам министра экологии Остапа Семерака, в настоящее время ни органы местного самоуправления, ни Госэкоинспекция не могут назвать точного количества свалок, которые есть на территории страны.
    На месте схода оползня на Грибовической свалке возле Львова
    Третьего погибшего нашли на свалке под Львовом
    22:18 31.05.2016
    605Невыносимый мусор Львова
    По информации ГСЧС, найдено тело пожарного ГПСЧ-17 по охране города Жовкла, сержанта службы гражданской защиты Юнка Богдана Юрьевича, 1988 года рождения.
    Кадры ужасного оползня в Китае, похоронившего заживо 6 человек. Видео
    Кадры ужасного оползня в Китае, похоронившего заживо 6 человек 
    06:29 30.05.2016
    288Природные катаклизмы по всему миру.
    В воскресенье, 29 мая, шесть человек оказались погребенными под руинами своих домов в Китае в результате схода оползня. Оползень в городе Цзяньдэ был вызван проливными дождями.
    Скорая в Китае. Архивное фото
    Оползень сошел на стройплощадке на востоке Китая, под завалами 30 человек
    05:30 08.05.2016
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    Инцидент произошел в уезде Тайнин городского округа Саньмин примерно в 5 утра по местному времени (0.00 по Киеву). Отмечается, что обвал накрыл общежитие, где живут рабочие.
    Флаг Китая
    Число пропавших без вести после оползня в Китае достигло 59 человек
    20:31 20.12.2015
    53Природные катаклизмы по всему миру.
    Согласно информации, на данный момент, несмотря на темное время суток, продолжается спасательная операция. Также работу спасателей усложняет дождь и большое количество грязи.
    На месте оползня в Киеве
    Заваленные гаражи и автомобили после схода оползня в Киеве 
    14:29 01.12.2015
    460Оползень в Киеве: отселение жильцов
    На Краснозвездном проспекте в Киеве в результате схода оползня оказались засыпаны гаражи, в которых находилось несколько автомобилей. Вследствие ЧП также пострадала часть здания, расположенного по адресу проспект Краснозвездный 14.
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