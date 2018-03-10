Мощный оползень объемом 1 миллион кубометров обрушился на село Аюу в Ошской области Киргизии в субботу около 7 утра, завалив 11 домов, четыре из которых пустовали. В МЧС не исключают возможность повторного оползня.
Согласно информации, оползень повредил отель Mirage, больше всего пострадал ресторан на первом этаже, где в этот момент находились работники и гости. Из-под завалов достали пятерых выживших людей, двое из которых скончались в больнице.
Проливные дожди на северо-западе Италии не прекращаются уже третий день. Больше всего пострадали регионы Пьемонт и Лигурия, где вышли из берегов реки: из-за наводнений закрылись школы и предприятия, перекрыты дороги.
По информации экс-заместителя министра экологии и природных ресурсов Светланы Коломиец, по данным Минрегионстроя, в стране насчитывается около 6 тысяч свало. Большинство не соответствует санитарным и экологическим требованиям.
Завал и пожар на свалке под Львовом привели к гибели людей. Подробнее о данном происшествии сообщили специальный корреспондент Голоса Столицы во Львове Ульяна Гаврилюк и спикер главного управления ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев.
На Краснозвездном проспекте в Киеве в результате схода оползня оказались засыпаны гаражи, в которых находилось несколько автомобилей. Вследствие ЧП также пострадала часть здания, расположенного по адресу проспект Краснозвездный 14.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
На Краснозвездном проспекте в Киеве в результате схода оползня оказались засыпаны гаражи, в которых находилось несколько автомобилей. Вследствие ЧП также пострадала часть здания, расположенного по адресу проспект Краснозвездный 14.
По данным отчета Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, которые проводят спасательные работы, "продолжительные дожди привели к оползням и обрушению стен домов, что стало одной из основных причин гибели людей".
Мощный оползень объемом 1 миллион кубометров обрушился на село Аюу в Ошской области Киргизии в субботу около 7 утра, завалив 11 домов, четыре из которых пустовали. В МЧС не исключают возможность повторного оползня.
Проливные дожди на северо-западе Италии не прекращаются уже третий день. Больше всего пострадали регионы Пьемонт и Лигурия, где вышли из берегов реки: из-за наводнений закрылись школы и предприятия, перекрыты дороги.
К моменту выхода на сушу сила урагана достигала пятой, самой разрушительной категории - сила ветра внутри составляла 325 километров в час с порывами до 400 километров, но пока жертв в Мексике не зафиксировано.