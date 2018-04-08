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    Репортажи

    Исповедь натурщицы из Ивано-Франковска: "Я - богиня, почти"

    (обновлено: )59302
    Для женщины поход в студию стал началом новой жизни: говорит, здесь не нужны идеальные формы - наоборот, ценят естественность. При этом художник не имеет права даже прикасаться к натурщице - строго запрещено.
    Виктория Пюревич-Игнатюк
    vika_ignatyuk

    РИА Новости Украина

    Недавно жительница Ивано-Франковска Виктория Пюревич-Игнатюк побывала во Франции — в Париже. Два дня ходила по картинным галереям Лувра. Говорит, не передать словами того величия, тех впечатлений от увиденного и прочувствованного. Присматривалась, оценивала. Представляла, как позировали для этих картин сотни лет назад натурщики. Потому что она точно знает, каково это, пишет издание Репортер.

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    Жизнь к лучшему

    Виктория работает натурщицей уже почти два года. Говорит, как-то случайно в сети наткнулась на сообщение от франковского художника Василия Стефанишина. Он писал, что основывает художественную студию для рисования с натуры и ищет моделей, которые бы согласились позировать. Решила попробовать.

    С улыбкой рассказывает, что именно тогда в ее жизни произошел какой-то переломный момент. Просто поняла, что что-то надо делать.

    "Наверное, каждая женщина хочет быть на картинах, — говорит Виктория. - Но то, что я пошла в студию — поменяло мою жизнь полностью. К лучшему".

    Недавно она второй раз вышла замуж. С мужем познакомилась именно в художественной студии. Он живет за границей, приехал к родителям во Франковск и зашел в студию порисовать.

    "Пришла, как всегда, на сессию и просто взглядом повернулась в его сторону. И что-то стрельнуло, — рассказывает женщина. — Он наверное это почувствовал, потому что покраснел. Познакомились, переписывались, начали встречаться".

    vika_ignatyuk
    Виктория Пюревич-Игнатюк

     "Похудела? Это уже нехорошо"

    Когда впервые пришла в студию, вспоминает Виктория, было неловко. Хотя там есть комфортный угол, где модель может раздеться и оставить вещи. А работает она на специальной деревянной сцене с двумя ступенями…

    "А неловко было больше перед женщинами, чем перед мужчинами, — смеется Виктория. - Ну, мужчины, ну смотрят на женщин. И это же художники. Взял карандаш, примерил горизонтально, вертикально, рисует. А женщина смотрит: "Ага, там у нее немножко то лучше, то немножко хуже". Оценивают. Кстати, за два года, что работаю, даже комплиментов никто не говорил. Все чисто профессионально. Пришла, покрасили, поблагодарили".

    vika_ignatyuk
    Картина с изображением натурщицы Виктории Пюревич-Игнатюк

    Тогда в анкете Виктория сразу написала, что ей далеко не 20 лет, мать двоих детей, как говорит, сама выдала все свои недостатки — растяжки, живот и все остальные.

    "Ответили, что это хорошо. Именно такого и нужно, - вспоминает натурщица. — Художникам не важны идеальные параметры, наоборот. Как-то после поездки за границу пришла и говорю, что немного похудела. А они мне: "О, это уже нехорошо".

    vika_ignatyuk
    Виктория Пюревич-Игнатюк

    Рассказывает о первом правиле — к натурщице нельзя прикасаться.

    "Как-то рисуют. Подошел художник и говорит, чтобы согнула ногу так и так, чтобы была такая и такая линия, — рассказывает женщина. - Не могу понять, говорю, чтобы взял и поставил ногу как надо. Нет — нельзя".

    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    naropinosa
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    Без разрешения Виктории ее не имеют права фотографировать, еще спрашивают, можно ли выставлять картину с ней.

    Работать с художниками ей комфортно.

    "Никто не говорит — ты толстая. Никто не видит недостатков. Нет недостатков, — говорит натурщица. - Стоишь и чувствуешь себя женщиной, богиней. Все естественное — все прекрасно. Очень это нравится, а еще люди, которые это ценят. Хотя, конечно, художник нарисует линию, как ему надо".

    Кровь продается бесплатно

    По словам Виктории, натурщиков в городе не так много и молодые художники не имеют возможности рисовать с натуры. Но, говорит, есть и мужчины и женщины натурщики, которые просто приходят в свое удовольствие, потому что на этом не заработаешь. В студии, где работает Виктория, час позирования стоит 100 гривен. И то работает только по четвергам.

    "Эта работа больше для души, — говорит женщина. - И каждый раз у меня после художественных сессий такое ощущение, что я родилась не в той стране и не в том веке. Должна была быть где-то в Италии. Где-то там меня должны были бы рисовать".

    В студии работает в основном два часа. Есть различные сессии по 30 минут. Натурщица может стоять, лежать, сидеть в разных позах. Почти неподвижно. Говорит, сначала было непривычно и тяжело.

    vika_ignatyuk
    Виктория Пюревич-Игнатюк

    "Лежишь — шея затекла, но не очень можешь пошевелиться, потому что выставили свет. Если немножко сдвинулся — меняются тени, все меняется, — объясняет Виктория. - Художник злится, бросается кисточкой, потому что для него — уже не тот рисунок. Но у меня такого не было. Я могу анекдоты рассказывать, но есть такие минуты, такие позы, тишина идеальная. Муха не пролетит. Я и сама-то стараюсь не дышать".

    Дольше всего Виктория позировала более 6 часов — с тремя небольшими перерывами.

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    "Но особенно тяжело было только один единственный раз, — вспоминает женщина. - Как-то утром сдала кровь, а здесь в студии договорились о сессии. Не скажу, что теряла сознание, но было очень тяжело".

    Виктория — тоже уже два года как донор крови. Также увидела в интернете, что необходимо, и теперь сдает — раз в три месяца. Сначала сдавала просто так, а сейчас — для людей, которые приходят покупать кровь.

    "Если купить, то очень дорого обходится, а я сдаю для того человека бесплатно, — говорит Виктория. - Прихожу в центр переливания, если там есть люди, спрашиваю — они сдать кровь или купить".

    На прощание говорит, что в эти последние два года, наконец, начала жить, мол, дети взрослые, поэтому у мамы есть время для себя.

    "То, что пошла рисоваться — полностью переломный момент моей жизни. Это был такой первый шаг. Второй — подала на развод. Теперь все с чистого листа — рисуем новое", - рассказывает Виктория.

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