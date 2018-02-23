Художник и квадрат. Исполнилось 140 лет со дня рождения Малевича

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Исполнилось сто сорок лет со дня рождения великого художника-авангардиста, основоположника супрематизма Казимира Малевича.

Малевич родился 23 февраля (11 февраля по старому стилю) 1878 года в Киеве (Украина).

Он был старшим из девятерых детей в семье выходцев из Польши.

В 1889-1894 годах семья часто переезжала. В селе Пархомовка близ Белополья Малевич окончил агрономическое училище.

C 1895 по 1896 год занимался в Киевской рисовальной школе Николая Мурашко.

Первую картину в технике масляной живописи он написал в 1894 году.

В 1896 году семья Малевичей переехала в Курск, где Малевич работал чертежником в Управлении Московско-Курской железной дороги, параллельно занимаясь живописью.

Осенью 1905 года он приехал в Москву, посещал с ознакомительными целями занятия в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и Строгановском училище. Жил и работал в доме-коммуне художника Курдюмова в Лефортове.

В 1905-1910 годах посещал занятия в частной студии художника Федора Рерберга. Проводя лето в Курске, Малевич работал на пленэре, развиваясь как неоимпрессионист.

Малевич участвовал в выставках, инициированных Михаилом Ларионовым: "Бубновый валет" (1910-1911), "Ослиный хвост" (1912) и "Мишень" (1913).

Создавал близкие к кубизму, но насыщенные интенсивным цветом композиции, в которых предметная форма конструировалась из цилиндрических и конусовидных элементов ("На сенокосе", 1909); практически беспредметными были его опыты в духе футуризма ("Станция без остановки", 1911).

Им были написаны полотна "Купальщик" (1911), "На бульваре" (1911), "Садовник" (1911).

В 1913-1914 годах Малевич оформил ряд изданий русских футуристов.

Его живопись этих лет демонстрировала отечественный вариант футуризма, получивший название "кубофутуризм".

В конце 1913 года работа над декорациями и костюмами к постановке футуристической оперы "Победа над Солнцем" (текст Алексея Крученых, музыка Михаила Матюшина, пролог Велимира Хлебникова) впоследствии была осмыслена Малевичем как становление супрематизма. В это время художник использовал алогическую живопись, построенную на монтаже разнородных пластических и образных элементов, складывавшихся в композицию, наполненную неким смыслом. В этом стиле им были созданы "Дама на остановке трамвая" (1913), "Авиатор" и "Композиция с Моной Лизой" (обе – 1914), "Англичанин в Москве" (1914).

В 1915 году на футуристической выставке "0,10" в Петрограде (Санкт-Петербург) он представил первые беспредметные полотна, среди которых был знаменитый "Черный квадрат", вызвавший нападки критики. Картина, по замыслу художника, являлась частью триптиха, в который входили "Черный круг" и "Черный крест".

В 2015 году в ходе исследовательских работ, при помощи ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, макросъемки, специального спектрального анализа было установлено, что на холсте под черной краской скрыты две картины – футуристическая композиция 1913-1914 годов и протосупрематическая композиция. Поверх этих картин Малевич положил лак на все полотно и написал "Черный квадрат", покрыв поле специальной краской с бархатистым, матовым эффектом.

Всего художником было создано четыре черных квадрата, а также один красный квадрат и один белый (на белом фоне). Все квадраты неправильной формы – все стороны разной длины. "Черный квадрат" (1915) стал декларацией эстетики нового направления – супрематизма. Этот термин придумал сам Малевич.

Супрематизм оказал воздействие не только на живопись, но и на архитектуру и прикладные искусства России и Запада, а его создателю принес мировую славу.

В 1915-1916 годах Малевичем было основано объединение художников-авангардистов "Супремус".

После Февральской революции 1917 года Малевич присоединился к Объединению левых художников. В первые дни Октябрьской революции 1917 года он был избран членом Комиссии по охране художественных ценностей и комиссаром по охране ценностей Кремля. В 1918 году в Петрограде создал декорации для постановки пьесы Владимира Маяковского "Мистерия-буфф".

В 1919 году в Москве преподавал в Свободных художественных мастерских. В конце 1919 года – начале 1920 года состоялась персональная выставка Малевича в Москве. Представляя концепцию художника, она разворачивалась от ранних импрессионистических работ через неопримитивизм, кубофутуризм и алогические полотна к супрематизму, делившемуся на три периода: черный, цветной, белый; завершалась экспозиция подрамниками с чистыми холстами, наглядной манифестацией отказа от живописи как таковой.

В июле 1919 года он закончил первый большой теоретический труд "О новых системах в искусстве".

В 1919-1922 годах Малевич жил в Витебске, где преподавал в Народной художественной школе, организованной Марком Шагалом и вскоре преобразованной в Художественно-практический институт.

В эти годы написаны почти все теоретические тексты художника, в том числе рукопись "Супрематизм. Мир как беспредметность" (1922) – программный документ русского художественного авангардизма. Вместе со своими последователями он учредил "УНОВИС" ("Утвердители нового искусства") – организацию, призванную обучать на основе супрематизма, ее членами стали художники и архитекторы Лазарь Лисицкий, Лазарь Хидекель, Илья Чашник, Нина Коган.

В 1923 году в Москве состоялась вторая персональная выставка художника, посвященная 25-летию творческой деятельности.

В 1923-1927 годах Малевич занимал пост директора Петербургского государственного института художественной культуры (Гинхук). Был членом "Объединения современных архитекторов" (ОСА).

После разгрома Гинхука в 1926 году Малевич вместе с сотрудниками был переведен в Государственный институт истории искусства, где руководил комитетом экспериментального изучения художественной культуры.

В 1927 году он уехал в заграничную командировку в Варшаву (8-29 марта) и Берлин (29 марта — 5 июня). В Варшаве была развернута выставка, на которой он прочел лекцию. В Берлине Малевичу был предоставлен зал на ежегодной Большой берлинской художественной выставке (7 мая – 30 сентября). В 1927 году в рамках изданий Баухауза была опубликована книга Малевича "Мир как беспредметность". Получив внезапное распоряжение вернуться в СССР, художник срочно выехал на родину; все картины и архив оставил в Берлине на попечение друзей, так как предполагал в будущем совершить большое выставочное турне с заездом в Париж. По приезде в СССР Малевич был арестован и три недели провел в заключении.

В 1928-1930 годах он преподавал в Киевском художественном институте.

В 1929 году в Государственной Третьяковской галерее открылась "Выставка произведений живописи и графики К. Малевича".

В начале 1930-х годов художник вернулся к изобразительности, обратился к советской тематике, им были написаны работы "Скачет красная конница…" (1918-1930), "Девушка с красным древком" (1932).

В 1931 году создал эскизы росписей Красного театра в Ленинграде, интерьер которого был оформлен по его проекту.

С 1932 по 1933 год заведовал экспериментальной лабораторией в Русском музее.

15 мая 1935 года Казимир Малевич скончался в Ленинграде (Санкт-Петербурге) от рака.

Согласно его завещанию тело поместили в супрематический гроб, перевезли в Москву, где кремировали. Урна с прахом была захоронена вблизи поселка Немчиновка Одинцовского района Московской области. В 1941 году это место было разорено, а прах развеян, памятный знак разобран. В годы войны было утрачено конкретное место захоронения. После экспертизы министерство культуры определило место, где был захоронен прах Малевича. Оно оказалось вблизи жилого комплекса "Ромашково". Весной 2015 года потомки художника установили во дворе нового дома в "Ромашково" закладной камень в виде черного мраморного квадрата. Под камень была помещена капсула с землей, собранной в месте захоронения до строительства.

Художник был три раза женат. Первой его женой была Казимира Зглейц (1881-1942), в браке родились сын Анатолий (1901-1915) и дочь Галина (1905-1973). С 1909 года жил в гражданском браке с Софьей Рафалович (умерла в 1925 году), у супругов родилась дочь Уна (1920-1989). Отцу Софьи принадлежал дом в Немчиновке, где Малевич жил и работал в тот период и завещал себя похоронить. Третьей женой Малевича была Наталья Манченко (1902-1990).