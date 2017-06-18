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    Фотоленты

    Провокационные коллажи от эксцентричного художника

    4001
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    naropinosa
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    naropinosa
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    naropinosa
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    naropinosa
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    naropinosa
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    naropinosa
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    naropinosa
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    naropinosa
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    naropinosa
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    naropinosa
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    naropinosa
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    naropinosa

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    Провокационные коллажи от эксцентричного художника

    Фотограф Наро Пиноза (Naro Pinosa) — художник-самоучка, который родился и живет в Испании. На громкую карьеру эксцентричного творца он не рассчитывал, художественную школу никогда не посещал. Его работы — это всего лишь два образа, соединенных в одном.

    Смотрите также: История Нью-Йорка в фотоколлажах венгерской художницы

    У Пинозы тонкое чувство человеческого тела и своеобразное чувство юмора. Он сочетает красивые образы — например, изображения классической греческой скульптуры или снимки из глянцевых журналов — с шокирующими кадрами чуть ли не из порно.

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