Провокационные коллажи от эксцентричного художника

Фотограф Наро Пиноза (Naro Pinosa) — художник-самоучка, который родился и живет в Испании. На громкую карьеру эксцентричного творца он не рассчитывал, художественную школу никогда не посещал. Его работы — это всего лишь два образа, соединенных в одном.

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У Пинозы тонкое чувство человеческого тела и своеобразное чувство юмора. Он сочетает красивые образы — например, изображения классической греческой скульптуры или снимки из глянцевых журналов — с шокирующими кадрами чуть ли не из порно.