История Нью-Йорка в фотоколлажах венгерской художницы

Фотограф из Венгрии Флора Борси создала серию фотоколлажей под названием The Forgotten Dream, в которых соединила старые снимки жителей с современными фотографиями Нью-Йорка.

Фотограф считает, что на проект ее вдохновила прошлогодняя поездка на остров Эллис, куда когда-то попадали многие прибывающих в США переселенцы.

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"О том, что происходило на острове Эллис, я знала отдаленно и потом много думала об этом, проводила параллели с тем, что происходит в США сейчас, когда планируется новая иммиграционная реформа, — говорит автор. — Я провела исследование этой темы, и то, что когда-то происходило с прибывшими на Эллис переселенцами, — по-настоящему грустно. Многие из них просто умирали, пока ждали разрешения на то, чтобы получить шанс на новую жизнь. Этот проект я создала в память о 3 500 людях, погибших там".

Это уже не первая подобная работа Флоры Борси. Раньше фотограф создала похожую серию, в которой соединила старые и новые фотографии Детройта, чтобы продемонстрировать изменения, которые произошли с городом в последние десятилетия.