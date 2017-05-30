Сексапильная фотограф-руфер из России делает самые опасные снимки в мире

Российский фотограф-руфер под ником в instagram angela_nikolau делает самые опасные фото в мире. Девушка уже успела прославиться снимками на крышах небоскребов, от которых кровь буквально холодеет в жилах.

Девушка может беззаботно стоять на крыше небоскреба, любуюсь потрясающим видом, или же спокойно прилечь на край крыши высотки.

Смотрите также: Руферы показали уникальные фото Приморского района Одессы

Ранее сообщалось, что украинский руфер Мустанг, известный своими восхождениями на самые высокие здания по всему миру, побил очередной рекорд. Экстремал взобрался на гигантский башенный кран в Дубае на высоту 452 метра.