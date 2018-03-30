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    Единственная женщина-бодибилдер Ирана: жизнь в непонимании и угрозах

    (обновлено: )22801
    Самая сильная девушка Ирана занимается женским культуризмом, который не признан на официальном уровне в стране. По словам культуристки, в бодибидинг она попала еще в подростковом возрасте.
    Ширин Нобахари
    shirin_muscleking_iranofficial / instagram

    РИА Новости Украина

    Ширин Нобахари (Shirin Nobahari) является первой женщиной-бодибилдером в Иране, а также самой сильной девушкой в стране. Она открыто демонстрирует в соцсетях свои спортивные достижения, делится впечатлительными фото со своими подписчиками в Instagram, пишет Sputnik Иран (фото и видео с ее инста есть в этой ссылке).

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    Женский культуризм не признан Министерством спорта Ирана на официальном уровне. Ширин окончила архитектурный институт, однако делом ее жизни стало создание красивого спортивного тела. Как девушка рассказала в интервью, она пришла в бодибилдинг в подростковом возрасте. Ширин отмечает, что спорт и тренировки помогали ей в тяжелые периоды жизни:

    "Я с детства любила спорт, особенно все, что связано с красивым спортивным телом. Поэтому я сделала первый шаг на пути к своей мечте: в 14 лет я впервые попала в спортзал. Я никогда не знала, какое будущее меня ждёт. Я наслаждалась каждым днём и каждым часом, которые проводила за тренировками. Даже в трудные жизненные моменты я заставляла себя идти на тренировку. С каждым днем я работала все больше и больше. Спорт помогал мне преодолевать все сложности".

    ارتش تک نفره

    Публикация от shirinnobahariofficial (@shirin_muscleking_iranofficial)

    На протяжении всего пути девушку поддерживали родители. Отец Ширин был спортсменом-борцом. Девушка изучала упражнения и технику их выполнения самостоятельно, не прибегая к помощи тренеров и инструкторов: "Я никогда не занималась с тренером. Я смотрела и изучала видеозаписи и журналы по бодибилдингу, что помогло мне за несколько лет получить достаточный опыт в этой области. Не буду отрицать, что я смогла бы добиться больших результатов, если бы у меня были немного другие условия для тренировок – наличие тренера и спортивное образование". Сейчас Ширин работает тренером по женскому бодибилдингу и передает свои знания и навыки другим.

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    По словам спортсменки, женский бодибилдинг сложнее мужского, что обусловлено физиологическими различиями мужчин и женщин. Учитывая тот факт, что женский бодибилдинг официально не признан в Иране, девушка часто сталкивается с непониманием и даже с угрозами. На пути девушки было много преград и сложностей, с которыми ей приходилось справляться самостоятельно: 

    "Я была признана единственной женщиной-бодибилдером в Иране. Это был мой самый смелый и дерзкий шаг в жизни, а также самое сложное и опасное приключение. За эти годы я столкнулась со множеством проблем и боролась с ними в одиночку. Должна признаться, мне приходилось много раз дорого платить за них", - говорит спортсменка.

    Профиль Ширин в Instagram был несколько месяцев заблокирован: "К сожалению, уже несколько месяцев моя страница в Instagram заблокирована. Я получала много угроз. Каждый день мне приходили сообщения от пользователей о том, что они не могут просматривать мои фотографии".

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    Ширин считает, что только любовь к своему делу, полная отдача помогают ей не только воспитывать успешных спортсменов, но также и совершенствоваться самой и достигать поставленных целей: "Любовь – залог моего успеха. За свою выносливость и энергию я получала хорошие деньги. Я всегда воспитывала хороших подопечных: как с точки зрения спорта, так и с точки зрения науки и наставничества. Можно сравнить это с двумя чашами весов. Если они уравновешены,  то я становлюсь сильнее в достижении поставленных целей. Собственно, поэтому они стали ключевыми "точками опоры" в моей работе".

    Владимир Горай
    facebook.com/gorayhardcore
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    По словам девушки, в Иране на пути развития женского бодибилдинга имеется ряд проблем: начиная с нехватки компетентных спортивных менеджеров, и заканчивая неприятием женщин в этом виде спорта и их высмеиванием. Спортсменка надеется, что однажды ей удастся произвести перемены в женском культуризме в Иране: "Если бы я могла что-то изменить, я бы начала с эффективного менеджмента в этой области. Я бы создала условия для роста и процветания мотивированной молодежи, нашла способных и заинтересованных в развитии этого спорта людей, подготовила инструменты и возможности для популяризации (спорта). Также я бы взяла на работу тех, кто знает свое дело, чтобы они разобрались с беспорядком, который творится в женском бодибилдинге. Кроме того, я бы хотела создать условия для здоровой конкуренции и честной борьбы в этом спорте".

    Несмотря на все препоны, Ширин не собирается останавливаться на достигнутом и планирует продолжать свою деятельность в области женского бодибилдинга: "Я очень хочу довести дело до (логического конца). Но здесь это не получится осуществить. Иранские женщины полны усердия и смелости. И я, как иранская женщина, продолжу свой путь. Поле для моей деятельности находится, видимо, в другом месте". 

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