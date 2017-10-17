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17.10.201715:30
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    Фотоленты

    Медсестра-бодибилдер покорила сеть идеальным телом

    (обновлено: )75742
    instagram.com/laurendrainfit
    instagram.com/laurendrainfit
    instagram.com/laurendrainfit
    instagram.com/laurendrainfit
    instagram.com/laurendrainfit
    instagram.com/laurendrainfit
    instagram.com/laurendrainfit
    instagram.com/laurendrainfit
    instagram.com/laurendrainfit
    instagram.com/laurendrainfit
    instagram.com/laurendrainfit
    instagram.com/laurendrainfit
    instagram.com/laurendrainfit
    instagram.com/laurendrainfit
    instagram.com/laurendrainfit
    instagram.com/laurendrainfit
    instagram.com/laurendrainfit
    instagram.com/laurendrainfit
    instagram.com/laurendrainfit

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    Лорен Дрейн из США почти 10 лет проработала медсестрой в кардиологическом отделении. Но со временем красотка поняла, что хочет посвятить свою жизнь совершенно иному.

    Сексапильная девушка уволилась, записалась в спортзал и "вылепила" идеальное тело.

    31-летняя Дрейн стала одной из самых популярных фитнес-моделей в Instagram. На аккаунт подписаны более 3.6 млн человек.

    Напомним, в интернете стремительно получила популярность Instagram страница австралийской модели с аппетитными формами Эмили Сирс. Тетей Эмили была известная модель Венди Мартин, поэтому девушка решила пойти по стопам звездной родственницы.

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