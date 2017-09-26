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26.09.201715:28
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    Фотоленты

    От пышки до бодибилдера. Ирландка потеряла голос из-за резкого похудения

    (обновлено: )25602
    instagram.com/musclesandmascara_tk
    instagram.com/musclesandmascara_tk
    instagram.com/musclesandmascara_tk
    instagram.com/musclesandmascara_tk
    instagram.com/musclesandmascara_tk
    instagram.com/musclesandmascara_tk
    instagram.com/musclesandmascara_tk
    instagram.com/musclesandmascara_tk
    instagram.com/musclesandmascara_tk
    instagram.com/musclesandmascara_tk
    instagram.com/musclesandmascara_tk
    instagram.com/musclesandmascara_tk
    instagram.com/musclesandmascara_tk
    instagram.com/musclesandmascara_tk
    instagram.com/musclesandmascara_tk

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    30-летняя жительница Ирландии Терри Кот сейчас активно  занимается бодибилдингом и работает персональным тренером. Но несколько лет назад, когда девушка решила резко сбросить вес и менее чем за год потеряла 38 килограмм, это привело к печальным последствиям.

    Стресс от похудения привел к тому, что Терри потеряла голос. Только после 10-месячных терапий она смогла снова заговорить.

    Сейчас Терри пропагандирует бодибилдинг и здоровые диеты.

    Напомним, британская рlus-size Диана Сирокай устроила фотосессию в стиле Ким Кардашьян, чем восхитила пользователей сети. Ее фото в белом откровенном купальнике, подобному тому, в котором позировала известная светская львица, принесло ей более 29 тыс лайков.

    Смотрите также: Ким Кардашьян шокировала резкой сменой имиджа

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