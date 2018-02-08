Из Ивано-Франковска. Будущее нации: 99% детей - сироты при живых родителях

РИА Новости Украина

На прошлой неделе работники ювенальной превенции Прикарпатья в квартире, которую снимает 20-летняя женщина, нашли двух маленьких детей (одному два года, другому — два месяца) грязными и голодными, пишет Ирина Гаврилюк.

Их мать в это время праздновала день рождения кума. Соцслужбы отвезли детей в больницу, а женщине пригрозили — если не встанет на ноги, то детей заберут в приют. Но, к сожалению, такие случаи в Ивано-Франковской области — не редкость.

Пила за кума

Екатерина стала матерью два года назад, тогда ей было 18. У нее не было собственных родителей — выросла в приюте. Затем поступила в профтехучилище, получала стипендию, снимала квартиру в Киеве. О том, что забеременела, узнала уже на третьем месяце, а отец ребенка, тоже студент, об этом особенно не заботился.

Поскольку Екатерина с Коломыйщины, местные социальные службы решили приобрести для нее жилье. Дом в селе Корнич, в семи километрах от райцентра, два года назад обошелся в 204 000 гривен. Конечно, евроремонта там не было — были сельские условия. Надо было возобновить подачу газа, потому что печки в доме стояли холодные. Вместо водопровода — колодец во дворе.

Украинское фото Плакат с заветными желаниями детей-сирот. Архивное фото

Социальные работники помогли Екатерине побелить стены, купили мебель. Обещали помочь и с коммунальными вопросами. Зато Екатерина быстро продала дом и переехала в Ивано-Франковск, на съемную квартиру. Сейчас уже родила второго ребенка.

"В помещении, которое снимает семья, 29 января этого года сотрудники полиции застали детей грязными и голодными, — сообщила руководитель ювенальной превенции Прикарпатья Алла Бойчук. — Старший мальчик ел чипсы, к которым смог дотянуться на столе, потому что ничего другого в доме не было. Тем временем мама, по ее словам, уже третий день праздновала день рождения кума. По заключению медиков, в крови женщины обнаружили 1,20 промилле алкоголя".

Плохих детей не бывает

Начальник службы по делам детей Ивано-Франковской ОГА Иван Ковалик хорошо помнит, когда к ним обращались из органов опеки и попечительства Коломыйской РГА. Деньги на жилье Екатерине выделили сразу же, как уладили бюрократические вопросы.

"Конечно, в этой ситуации есть кое где и наши упущения, — говорит Ковалик. — Эта девочка — сирота, она была в наших заведениях, убегала… Такие дети отличаются и, видимо, она в чем-то была просто не готова к самостоятельной жизни. Но плохих детей не бывает, есть плохие воспитатели, которые не умеют направить на правильный путь".

Иван Ковалик объясняет, что купить квартиру в Ивано-Франковске Екатерине не могли, потому руководствовались территориальным принципом. В городе есть своя очередь на социальное жилье, "свои дети".

"Как так случилось, что у нее было жилье, а она его потеряла — мы еще будем выяснять, — говорит Ковалик. - Купили этот дом за 200 000, а продали, говорят, за 22 000. При каких обстоятельствах это произошло? Какой нотариус удостоверял те документы? Остается еще очень много вопросов, с которыми мы будем разбираться вместе с полицией".

Сироты при живых родителях

Как рассказал Иван Ковалик, сейчас на учете социальных служб области находятся 388 детей из кризисных семей.

"Это дети, которые не получают должного воспитания, - объясняет Ковалик. - Конечно, есть разные жизненные обстоятельства, но в большинстве случаев родители злоупотребляют алкоголем и ведут аморальный образ жизни. Мы берем такие семьи на учет и стараемся помочь. Изъятие ребенка из семьи — это уже крайняя точка кипения, когда есть угроза жизни ребенка".

Такие дети попадают в Центр социально-психологической реабилитации. На Прикарпатье их два: областной — в Ивано-Франковске, и межрегиональный — в селе Медыня Галицкого района. Один заведение может разместить только 30 детей. Сейчас оба заполнены на 100%. И такого показателя, говорит Иван Ковалик, за последние несколько лет еще не было.

"Когда уже доходит до лишения родительских прав, некоторые семьи приходят в себя, — говорит чиновник. - Тогда начинают суетиться, искать какие-то выходы, чтобы забрать детей обратно. Тогда мы ставим определенные условия: найти или привести в порядок жилье, устроиться на работу. Мы со своей стороны тоже поможем, но надо, чтобы родители этого хотели".

В прошлом году в семьи удалось вернуть 80% детей, которые по тем или иным причинам попадали в Центр социально-психологической реабилитации. С каждой семьей велась индивидуальная работа. Кому-то, чтобы исправиться, нужен был всего месяц, кому-то — три, а кому-то и полгода.

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Сейчас на учете у соцслужб Прикарпатья — 1300 детей-сирот. По словам Ивана Ковалика, лишь 1% из них потеряли родных из-за каких-то трагических обстоятельств. 99% сиротеют при живых родителях.