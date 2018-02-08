Нападения на ура-патриотов: месть за месть, кровь за кровь

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Если за четыре года после Майдана молчаливое большинство в Украине старалось лишний раз не перечить ура-патриотам, то в последнее время ситуация меняется кардинальным образом.

В ленте новостей все чаще появляются сообщения о том, что зарвавшиеся националисты получают "на орехи" за свою наглость.

По носу за язык

Так, в Прилуках Черниговской области 17 января жестко избили активиста Сергея Трушкина. Патриот, как обычно, потребовал от продавщицы одного из магазинов обслужить его на украинском языке. И неожиданно для себя тут же получил за свою дерзость. О том, что произошло, активист сразу наябедничал в Facebook.

"На просьбу общаться на украинском языке продавщица вызвала своего мужа, который в центре города средь бела дня совершил нападение и рассек мне лицо. Еду в больницу. Диагноз: забойная рана левого надбровья и левой скулы. Кровоизлияние в глаз. На надбровья и под глазом наложили швы. Итак, в моих родных Прилуках за украинский язык могут сломать нос", - отрапортовал активист.

Как выяснилось позже, продавщица магазина — переселенка из Донбасса, поэтому понять ее возмущение требованием ура-патриота вполне реально. Равно как и сарказм пользователей, которые на странице Трушкина прокомментировали его приключение в гастрономе.

Средь бела дня

А на днях в Одессе избили националиста, члена "Правого сектора" Сергея Стерненко, известного срывами концертов артистов РФ. Как и его "коллега" из Черниговской области, активист тут же "настучал" об избиении в социальную сеть.

"На меня совершено нападение возле моего дома", — коротко сообщил активист. "Считаю, что нападение на меня организовано со стороны Труханова и Ко, как месть за общественную деятельность", — добавил Стерненко в еще одном посте.

Встреча с "битами"

Били ура-патриотов и в Виннице, где "по шапке" получили активисты организации "Черный комитет" Денис Котов и Владислав Дорош. Как рассказал приятель пострадавших, их пригласила на встречу некая журналистка, а там их "встретили" пятеро незнакомцев с битами.

"Следственным отделом открыто два уголовных производства", — отрапортовала полиция. "Над раскрытием преступления работает усиленная следственно-оперативная группа полиции. Назначен ряд экспертиз".

Подмоченная репутация

Вместе с тем в среде политических экспертов считают, что всевозможные активисты почувствовали себя настолько безнаказанными, что "ответка" со стороны обычных граждан не должна удивлять.

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"Проблема — в поведении самих активистов, демонстративно наглом и вызывающем, игнорирующем любые законы", - говорит политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. "Даже если не принимать во внимание, что люди будут сопротивляться по идеологическим мотивам, противостояние может возникнуть на бытовом уровне. Что посеешь, то и пожнешь — агрессия и использование силы к месту или не к месту рано или поздно столкнутся с отпором. Образ активистов, помимо всего прочего, "подмочен" их участием в рейдерских захватах, откровенно бандитских действиях. Их воспринимают как гопников в патриотической упаковке. Поэтому и вести себя с ними будут соответственно".