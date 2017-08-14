Группу детей-сирот не пустили в бассейн в Ужгороде - СМИ

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В Ужгороде вспыхнул скандал после того, как пользователи Facebook обнародовали информацию о том, что группу детей-сирот не пустили в ужгородский бассейн — "Аква Рио Парк".

На территорию бассейна не пропустили группу детей-сирот в сопровождении взрослых, которые показались контролерам похожими на ромов.

Об этом случае написал на своей странице пользователь Andreas d'Oroshuk.

"Доколе это будет продолжаться и почему администрация заведения не несет за ответственности?", — написал он.

Ситуация вызвала неоднозначную реакцию у горожан. Одни осуждают действия администрации бассейна, а другие напротив — поддерживают.

В этот бассейн ранее уже не пустили темнокожего мальчика-немца, напоминает pmg.ua.

Ранее сообщалось, что в Броварах Киевской области ромы стали виновниками ДТП, в котором пострадал ребенок. Разъяренные жители едва не линчевали виновников ДТП.