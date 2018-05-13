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    "Не удивил". Линарес о поражении от Ломаченко

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    Венесуэльский боксер Хорхе Линарес считает, что бой был интересным и очень равным. По словам боксера, Василий Ломаченко его не удивил в состоявшемся поединке.
    Василий Ломаченко против Хорхе Линареса
    facebook.com/VasylLomachenko

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Венесуэльский боксер Хорхе Линарес заявил, что украинец Василий Ломаченко ничем его не удивил в бою за титул WBA в легком весе.

    Василий Ломаченко против Хорхе Линареса
    facebook.com/VasylLomachenko
    Ломаченко установил рекорд. Лучшие кадры победного боя украинца

    "Он меня не удивил, хотя я ждал от него этого. Бой был интересным, очень равным, но он удивил меня этим ударом по корпусу. Я хотел продолжать, но рефери остановил бой", — цитирует Линареса Boxingscene.com.

    Ломаченко в субботу в своем 12-м бою среди профессионалов победил техническим нокаутом в Нью-Йорке венесуэльца Хорхе Линареса и завоевал титул WBA в легком весе.

    Смотрите также: Ломаченко vs Линарес: украинец нокаутировал соперника

    Украинский боксер установил рекорд по наименьшему количеству боев до чемпионских титулов в трех весовых категориях. Ранее 30-летний Ломаченко завоевал чемпионские пояса WBO в полулегком весе и втором полулегком весе.

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