"Не удивил". Линарес о поражении от Ломаченко

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Венесуэльский боксер Хорхе Линарес заявил, что украинец Василий Ломаченко ничем его не удивил в бою за титул WBA в легком весе.

"Он меня не удивил, хотя я ждал от него этого. Бой был интересным, очень равным, но он удивил меня этим ударом по корпусу. Я хотел продолжать, но рефери остановил бой", — цитирует Линареса Boxingscene.com.

Ломаченко в субботу в своем 12-м бою среди профессионалов победил техническим нокаутом в Нью-Йорке венесуэльца Хорхе Линареса и завоевал титул WBA в легком весе.

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Украинский боксер установил рекорд по наименьшему количеству боев до чемпионских титулов в трех весовых категориях. Ранее 30-летний Ломаченко завоевал чемпионские пояса WBO в полулегком весе и втором полулегком весе.