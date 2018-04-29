Украинские дзюдоисты приедут в Россию - Европейский союз дзюдо

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Президент Европейского союза дзюдо (EJU) Сергей Соловейчик заявил, что уверен в участии украинских спортсменов в командном чемпионате Европы, который в июле пройдет в России.

Соревнования состоятся 18 июля в Екатеринбурге.

"Так как Украина разрешила участвовать своим спортсменам в соревнованиях на территории России за свой счет, за счет внебюджетных средств, то у нас есть уверенность в том, что украинские дзюдоисты приедут на командный чемпионат Европы в Екатеринбург", — сказал Соловейчик журналистам.

"Европейский союз дзюдо всегда оказывает необходимую помощь, — продолжил глава EJU. — И в период самых напряженных отношений между Россией и Украиной Европейский союз дзюдо всегда поддерживал Украину. Также бывает и в других ситуациях, когда кто-то по финансовым или другим соображениям не может себе позволить приезд на соревнования, мы всегда поддерживаем и тренеров, и спортсменов".

Занимающий также пост вице-президента Федерации дзюдо России специалист уверен, что украинские дзюдоисты в Екатеринбурге не будут испытывать никаких неудобств.

"Мы сделаем все для того, чтобы принять украинцев гостеприимно и радушно, и оказать спортсменам максимум поддержки и уважения к стране", — подчеркнул Соловейчик.

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Ранее сообщалось, что украинский борец, серебряный призер Олимпийских Игр 2016 года и победитель других первенств Жан Беленюк заявил, что за неделю до выезда на чемпионат Европы, который в мае должен пройти в российском Каспийске, ему запретили в нем участвовать.