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    Спорт

    Украинской гимнастке сделали предложение на матче НБА в Майами

    (обновлено: )9110
    Двукратная чемпионка Олимпийских игр получила предложение выйти замуж оригинальным способом - во время матча НБА в Майами, США.
    Анна Бессонова и Дмитрий Момот
    dimich_momot

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Всемирно известная спортсменка, двукратная чемпионка Олимпийских игр в художественной гимнастике Анна Бессонова выходит замуж.

    Предложение одной из самых красивых спортсменок страны сделал фитнес-тренер Дмитрий Момот во время матча НБА в Майами, США.

    В перерыве игры Анне завязали глаза и попросили найти мяч по подсказкам "тепло/холодно". Аня его отыскала, только вместо мяча на месте был Дмитрий, который стоял на одном колене с обручальным кольцом в руке. Бессонова ответила на предложение согласием, сообщает isport.ua.

    dimich_momot
    Анна Бессонова и Дмитрий Момот
    dimich_momot
    Анна Бессонова и Дмитрий Момот

    Напомним, воспитанница Школы Дерюгиных Анна Ризатдинова родила сына беглому олигарху Александру Онищенко в ноябре 2017 года. Мальчика назвали Романом. После этого пара провела вместе рождественские каникулы на горнолыжном курорте в Европе. У Александра Онищенко уже есть двое детей от предыдущих браков: сын Александр (15 лет) и дочь Диана (22 года).

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