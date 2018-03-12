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    Спорт

    Бывший полузащитник "Барсы" женился на дочери президента Турции

    (обновлено: )385
    На свадебной церемонии в качестве свидетеля присутствовал сам президент Турции Эрдоган с супругой Эмине Эрдоган.
    Свадьба дочери президента Турции
    aslhandoganfann

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Бывший полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Арда Туран женился на Аслихан Доган, дочери президента Турции Реджепа Эрдогана.

    На церемонии президент присутствовал в качестве свидетеля.

    По информации портала Ntv.com.tr, среди гостей торжества была жена президента Эмине Эрдоган и брат жениха — знаменитый футболист клуба "Истанбул Башакшехир" Эмре Белезоглу.

    aslhandoganfann
    Бывший полузащитник «Барселоны» Арда Туран с невестой Аслихан Доган — дочерью президента Турции Реджепа Эрдогана
    aslhandoganfann
    Бывший полузащитник «Барселоны» Арда Туран с невестой Аслихан Доган — дочерью президента Турции Реджепа Эрдогана

    Ранее сообщалось, что украинец Александр Абраменко, завоевавший золоту олимпийскую медаль в Пхенчхане, решится связать себя узами брака со своей девушкой, российской спортсменкой — фристайлисткой Александрой Орловой.

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