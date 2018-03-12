Бывший полузащитник "Барсы" женился на дочери президента Турции

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Бывший полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Арда Туран женился на Аслихан Доган, дочери президента Турции Реджепа Эрдогана.

На церемонии президент присутствовал в качестве свидетеля.

По информации портала Ntv.com.tr, среди гостей торжества была жена президента Эмине Эрдоган и брат жениха — знаменитый футболист клуба "Истанбул Башакшехир" Эмре Белезоглу.

aslhandoganfann Бывший полузащитник «Барселоны» Арда Туран с невестой Аслихан Доган — дочерью президента Турции Реджепа Эрдогана

aslhandoganfann Бывший полузащитник «Барселоны» Арда Туран с невестой Аслихан Доган — дочерью президента Турции Реджепа Эрдогана

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