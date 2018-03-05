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    Православный богатырь. В США семинарист стал чемпионом мира по гиревому спорту

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    Студент КДАиС Николай Ткачук стал абсолютным чемпионом по гиревому спорту на международном турнире Arnold Kettlebell Classic-2018 среди профессионалов, который проходил 2-4 марта в городе Колумбус (штат Огайо, США).
    В США будущий священник победил на чемпионате мира по гиревому спорту
    Пресс-служба УПЦ

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В США будущий священник УПЦ стал абсолютным чемпионом по гиревому спорту на международном турнире Arnold Kettlebell Classic.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Студент КДАиС Николай Ткачук стал абсолютным чемпионом по гиревому спорту на международном турнире Arnold Kettlebell Classic-2018 среди профессионалов, который проходил 2-4 марта в городе Колумбус (штат Огайо, США), сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

    "Слава Богу за все!!!", — написал спортсмен на своей странице в Facebook.

    Накануне он посещал Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, попросил благословение и молитв.

    Николай Ткачук — профессиональный спортсмен-гиревик, многократный чемпион мира и Украины по гиревому спорту.

    Николай — прихожанин киевского храма в честь Всех святых, учится на заочном отделении в КДАиС.

    В 2017 году гиревик также стал абсолютным чемпионом на международном турнире Arnold Classic-2017, который состоялся 2-5 марта прошлого года.

    Ранее сообщалось, что Запорожская епархия УПЦ выразила благодарность правоохранителям за начало расследования фактов разжигания религиозной вражды и ненависти.

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