наверх
03.03.201815:28
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Украинская теннисистка объявила бойкот турнирам в России

    (обновлено: )398014
    15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк заявила, что из-за конфликта в Донбассе считает неуместным участвовать в соревнованиях, проводимых в России.
    Марта Костюк
    ukrforpost_sport_news

    КИЕВ, 3 мар — РИа Новости Украина. Восходящая звезда тенниса 15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк не будет принимать участие в турнирах, которые проходят в России.

    Выход Элины Свитолиной в финал турнира в Дубае. Видео
    Канал на Youtube Smash TV
    Как Свитолина вышла в финал престижного теннисного турнира в Дубае

    "Да, было предложение выступить на известных турнирах, но я отказалась. И пока на Востоке будут боевые действия, я считаю неуместным участвовать в соревнованиях, проводимых в России", — сказала Костюк в интервью изданию "Главком".

    В возрасте 15 лет 227 дней Марта стала самой юной дебютанткой в составе сборной Украины, которая сыграла матч в Кубке Федерации. Костюк побила рекорд Анастасии Пономаренко, которая провела свой первый поединок в Кубке Федерации в 1997 году (15 лет 282 дня). Тогда Пономаренко выступила в парной встрече с командой Румынии. Обойти Костюк по возрастному показателю в воскресенье может Дарья Лопатецкая (14 лет), изначально заявленная на поединок в паре. 

    Так же Костюк стала самой молодой участницей третьего круга турнира серии Большого шлема за последние 20 лет. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    Зачистка палаточного городка под Радой
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Последствия непогоды в Западной Украине
    Украина остановилась в снежных заносах