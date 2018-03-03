Украинская теннисистка объявила бойкот турнирам в России

КИЕВ, 3 мар — РИа Новости Украина. Восходящая звезда тенниса 15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк не будет принимать участие в турнирах, которые проходят в России.

"Да, было предложение выступить на известных турнирах, но я отказалась. И пока на Востоке будут боевые действия, я считаю неуместным участвовать в соревнованиях, проводимых в России", — сказала Костюк в интервью изданию "Главком".

В возрасте 15 лет 227 дней Марта стала самой юной дебютанткой в составе сборной Украины, которая сыграла матч в Кубке Федерации. Костюк побила рекорд Анастасии Пономаренко, которая провела свой первый поединок в Кубке Федерации в 1997 году (15 лет 282 дня). Тогда Пономаренко выступила в парной встрече с командой Румынии. Обойти Костюк по возрастному показателю в воскресенье может Дарья Лопатецкая (14 лет), изначально заявленная на поединок в паре.

Так же Костюк стала самой молодой участницей третьего круга турнира серии Большого шлема за последние 20 лет.