Объявленный в розыск Дыминский засветился на тренировке "Карпат" в Турции

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Почетный президент ФК "Карпаты" Петр Дыминский посетил тренировку команды на сборах в Турции.

Дыминский озвучил задачи перед футболистами, сообщает пресс-служба клуба.

fckarpaty.com Петр Дыминский на тренировке ФК "Карпаты"

fckarpaty.com Петр Дыминский на тренировке ФК "Карпаты"

Напомним, автомобиль львовского бизнесмена, владельца телеканала ZIK и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области. В результате ДТП погибла молодая женщина.

Позже Национальная полиция Украины подала в генеральный секретариат Интерпола документы в отношении известного Петра Дыминского.