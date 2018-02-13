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    Объявленный в розыск Дыминский засветился на тренировке "Карпат" в Турции

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    Почетный президент ФК "Карпаты" Петр Дыминский, которого подозревают в смертельном ДТП, посетил тренировку команды на сборе в Турции.
    Петр Дыминский на тренировке ФК Карпаты
    fckarpaty.com

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Почетный президент ФК "Карпаты" Петр Дыминский посетил тренировку команды на сборах в Турции.

    Дыминский озвучил задачи перед футболистами, сообщает пресс-служба клуба.

    fckarpaty.com
    Петр Дыминский на тренировке ФК "Карпаты"
    fckarpaty.com
    Петр Дыминский на тренировке ФК "Карпаты"

    Напомним, автомобиль львовского бизнесмена, владельца телеканала ZIK и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области. В результате ДТП погибла молодая женщина.

    Позже Национальная полиция Украины подала в генеральный секретариат Интерпола документы в отношении известного Петра Дыминского.

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