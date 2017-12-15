Бизнесмена Дыминского объявили в розыск

КИЕВ, 15 дек- РИА Новости Украина. Бизнесмена и президента футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского объявили в розыск.

Так, в пятницу, 15 декабря, его профиль появился в базе лиц, разыскиваемых МВД.

wanted.mvs.gov.ua Бизнесмен и президент футбольного клуба "Карпаты" Петр Дыминский объявлен в розыск

На сайте МВД указано, что Дыминский скрывается от правоохранителей с 11 декабря. Он объявлен в розыск по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил дорожного движения, приведших к смерти пострадавшего).

Напомним, автомобиль львовского бизнесмена, владельца телеканала ZIK и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области. В результате ДТП погибла молодая женщина.