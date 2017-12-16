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    Смертельное ДТП с Дыминским: бизнесмена передали в Интерпол

    (обновлено: )40311
    Нацполиция подала документы по Дыминскому в генеральный секретариат Интерпола в Лионе. После изучения всех документов генсекретариат примет решение об объявлении или не объявление его в розыск.
    Петр Дыминский
    Mediaport.ua

    КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Национальная полиция Украины подала в генеральный секретариат Интерпола документы в отношении известного бизнесмена Петра Дыминского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП. Об этом сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

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    "Нацполиция подала документы по указанному лицу в генеральный секретариат Интерпола в Лионе. После изучения всех документов генсекретариат примет решение об объявлении или не объявление его в розыск", — отметил Тракало.

    По его словам, в ближайшее время Интерпол изучит документы на предмет частности политической, расовой или религиозной дискриминации.

    "В случае положительного решения после установления места нахождения разыскиваемого будет задействовано механизм экстрадиции, дальше этим будет заниматься ГПУ", — пояснил спикер Нацполиции.

    Напомним, автомобиль львовского бизнесмена, владельца телеканала ZIK и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области. В результате ДТП погибла молодая женщина

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