Костюк в 15 лет победила в дебютном матче за сборную Украины по теннису

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. 15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк дебютировала в национальной сборной на Кубке Федерации в австралийской Канберре.

Костюк обыграла австралийку Дарью Гаврилову со счетом 7:6, 6:3. До этого украинка Людмила Киченок уступила Эшли Барти (6:4, 1:6, 4:6), сообщает "Большой теннис Украины".

После первого игрового дня счет между сборными Украины и Австралии равный – 1:1.

В возрасте 15 лет 227 дней Марта стала самой юной дебютанткой в составе сборной Украины, которая сыграла матч в Кубке Федерации. Костюк побила рекорд Анастасии Пономаренко, которая провела свой первый поединок в Кубке Федерации в 1997 году (15 лет 282 дня). Тогда Пономаренко выступила в парной встрече с командой Румынии. Обойти Костюк по возрастному показателю в воскресенье может Дарья Лопатецкая (14 лет), изначально заявленная на поединок в паре.