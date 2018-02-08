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    Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Европы по баскетболу

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    По итогам матчей заключительного Кубка Европы по баскетболу, которые состоялись накануне, определились все четвертьфинальные пары.
    Баскетбол
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Европы по баскетболу.

    В среду, 7 февраля, состоялись матчи заключительного шестого тура топ-16 турнира.

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    В четвертьфинале встретятся следующие команды:

    "Дарюшшафака" (Турция) – "Будучность" (Черногория),

    "Бавария" (Германия) – УНИКС (Россия),

    "Локомотив-Кубань" (Россия) – "Гран-Канария" (Испания),

    "Реджо-Эмилия" (Италия) – "Зенит" (Россия).

    Каждая пара проведет серию до двух побед.

    Ранее стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады-2018.

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