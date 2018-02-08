КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Европы по баскетболу.
В среду, 7 февраля, состоялись матчи заключительного шестого тура топ-16 турнира.
В четвертьфинале встретятся следующие команды:
"Дарюшшафака" (Турция) – "Будучность" (Черногория),
"Бавария" (Германия) – УНИКС (Россия),
"Локомотив-Кубань" (Россия) – "Гран-Канария" (Испания),
"Реджо-Эмилия" (Италия) – "Зенит" (Россия).
Каждая пара проведет серию до двух побед.
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