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    Лучшие моменты Национальной сборной Украины по баскетболу в 2017 году

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    На прошедшем Евробаскете сборная Украины вышла в 1/8, где уступила будущим чемпионам - команде Словении. В ноябре сборная Украины начала квалификацию к чемпионату мира-2019, обыграв на выезде сборную Швеции.
    Канал на Youtube Федерація баскетболу України

    Федерация баскетбола Украины представила топ-10 лучших моментов мужской Национальной команды в минувшем году.

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    На прошедшем Евробаскете сборная Украины вышла в 1/8, где уступила будущим чемпионам — команде Словении. При этом на континентальном первенстве команда Евгения Мурзина обыграла Грузию (88:81), разгромила хозяев группового этапа Израиль (88:64) и с четвертого места сумела выйти в плей-офф Евробаскета.

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    В ноябре сборная Украины начала квалификацию к чемпионату мира-2019, обыграв на выезде сборную Швеции и уступив в Киеве Турции.

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