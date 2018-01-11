Украинский баскетболист получил престижную награду в Испании

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Украинский центровой баскетбольного клуба "Обрадойро" (Испания) Артем Пустовой стал победителем в номинации "Самый прогрессирующий игрок".
Он получил награду на ежегодной церемонии, проводимой изданием Premios Gigantes del Basket, в рамках которой они вручаются лучшим баскетболистам чемпионата Испании по итогам года.
🎉🏆🏀 Gala #PremiosGigantes— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) 11 января 2018 г.
Repasa aquí todos los premiados de la 30ª edición ⬇️https://t.co/tKu949zyQ3 pic.twitter.com/3NEUtmt9PU
Пустовой проводит в Испании третий сезон. В нынешнем сезоне он является игроком стартовой пятерки своего клуба, сообщает xSport.
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В 15 матчах регулярного чемпионата украинец в среднем за 24,3 минуты набирает 9,9 очка, собирает 6,2 подбора, а также является лидером Лиги АСВ по блок-шотам с показателем 2,3 блока за игру.