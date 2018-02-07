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    Украина покидает Евро-2018 по футзалу после проигрыша соперникам РФ

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    Матч 1/4 финала континентального первенства, которое проходит в словенской Любляне, завершился минимальной победой действующих чемпионов Европы - сборной Испании.
    Сборная Украины по футзалу. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ,7 фев — РИА Новости Украина. Сборная Украины по футзалу проиграла команде Испании и покинула Евро-2018 на стадии четвертьфинала.

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    dynamo.kiev.ua
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    Матч 1/4 финала континентального первенства, которое проходит в словенской Любляне, завершился минимальной победой действующих чемпионов Европы. Единственный гол забил Пола в концовке первого тайма.

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    Отметим, что вылет на стадии четвертьфинала чемпионата Европы уже стал для украинской сборной печальной традицией, с тех пор, как эту стадию ввели в 2010 году.

    В полуфинал соревнований вышли: Испания, Казахстан, Португалия и Россия.

    Россия встретится с Испанией, а Казахстан – с Португалией. Матчи состоятся 8-го февраля, а финал и игра за третье место – 10-го февраля. 

    Напомним, свой дебютный матч на Евро-2018 украинская сборная выиграла у команды Румынии

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