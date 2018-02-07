Украина покидает Евро-2018 по футзалу после проигрыша соперникам РФ

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КИЕВ,7 фев — РИА Новости Украина. Сборная Украины по футзалу проиграла команде Испании и покинула Евро-2018 на стадии четвертьфинала.

Матч 1/4 финала континентального первенства, которое проходит в словенской Любляне, завершился минимальной победой действующих чемпионов Европы. Единственный гол забил Пола в концовке первого тайма.

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Отметим, что вылет на стадии четвертьфинала чемпионата Европы уже стал для украинской сборной печальной традицией, с тех пор, как эту стадию ввели в 2010 году.

В полуфинал соревнований вышли: Испания, Казахстан, Португалия и Россия.

Россия встретится с Испанией, а Казахстан – с Португалией. Матчи состоятся 8-го февраля, а финал и игра за третье место – 10-го февраля.

Напомним, свой дебютный матч на Евро-2018 украинская сборная выиграла у команды Румынии.