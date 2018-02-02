Лига Наций: матч Украина - Словакия состоится при пустых трибунах

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Первый домашний матч сборной Украины в группе "B1" Лиги наций против Словакии пройдет при пустых трибунах.

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал ФФУ одним матчем без зрителей еще 19 ноября 2015 года за кельтский крест на баннере в последнем домашнем матче квалификации к Евро-2016 в Киеве с Испанией. С тех пор Украина проводила на своем поле поединки только под эгидой ФИФА (евроотбор к ЧМ-2018). Первая после перерыва игра в турнире УЕФА — домашний матч со словаками 9 сентября 2018 года, сообщает dynamo.kiev.ua.

Ранее сообщалось, что матч 24-го тура чемпионата Франции между футбольными клубами "Труа" и "Дижон" перенесен из-за наводнения на домашнем стадионе "Труа".