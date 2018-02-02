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    Лига Наций: матч Украина - Словакия состоится при пустых трибунах

    (обновлено: )22920
    Отмечается, что дисциплинарный комитет УЕФА наказал ФФУ одним матчем без зрителей за кельтский крест на баннере в последнем домашнем матче квалификации к Евро-2016 в Киеве с Испанией.
    Кельтский крест на баннере в последнем домашнем матче квалификации к Евро-2016 в Киеве с Испанией
    dynamo.kiev.ua

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Первый домашний матч сборной Украины в группе "B1" Лиги наций против Словакии пройдет при пустых трибунах.

    Дисциплинарный комитет УЕФА наказал ФФУ одним матчем без зрителей еще 19 ноября 2015 года за кельтский крест на баннере в последнем домашнем матче квалификации к Евро-2016 в Киеве с Испанией. С тех пор Украина проводила на своем поле поединки только под эгидой ФИФА (евроотбор к ЧМ-2018). Первая после перерыва игра в турнире УЕФА — домашний матч со словаками 9 сентября 2018 года, сообщает dynamo.kiev.ua.

    Ранее сообщалось, что матч 24-го тура чемпионата Франции между футбольными клубами "Труа" и "Дижон" перенесен из-за наводнения на домашнем стадионе "Труа".

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