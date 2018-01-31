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    Спорт

    Украина отправляет на ОИ в Пехенчхан самую малочисленную сборную в истории

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    33 атлета будут представлять Украину на ХХІІ зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея), сообщает НОК Украины.
    Проводы сборной Украины на Зимние Олимпийские игры 2018
    УНИАН

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Украина отправляет на Олимпийские игры-2018 в Южную Корею самую малочисленную сборную в истории своих выступлений — 33 спортсмена.

    Украина на Олимпиаде-2018
    РИА Новости Украина
    Украина на Олимпиаде-2018

    Лиллехаммер-1994 — 37 спортсмена; Нагано-1998 — 56 человек; Солт-Лейк-Сити-2002  — 68 человек; Турин-2006 — 52 человека; Ванкувер-2010 — 47 человек; Сочи-2014 — 45 человек; Пхенчхан-2018 — 33 человека (17 мужчин, 16 женщин), сообщает xsport.ua.

    Украинцы будут соревноваться на Олимпиаде в 9-ти из 15 видов спорта, а именно: в биатлоне (11 спортсменов), фигурном катании (4 спортсмена), санном спорте (6 спортсменов), фристайле (3 спортсмена), лыжных гонках (4 спортсмена), горнолыжном спорте (2 спортсмена), сноубординге (1 спортсмен), скелетоне (1 спортсмен) и лыжном двоеборье (1 спортсмен).

    Ранее сообщалось, что участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане примут 2925 спортсменов из 92 стран.

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