Украина отправляет на ОИ в Пехенчхан самую малочисленную сборную в истории

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Украина отправляет на Олимпийские игры-2018 в Южную Корею самую малочисленную сборную в истории своих выступлений — 33 спортсмена.

Лиллехаммер-1994 — 37 спортсмена; Нагано-1998 — 56 человек; Солт-Лейк-Сити-2002 — 68 человек; Турин-2006 — 52 человека; Ванкувер-2010 — 47 человек; Сочи-2014 — 45 человек; Пхенчхан-2018 — 33 человека (17 мужчин, 16 женщин), сообщает xsport.ua.

Украинцы будут соревноваться на Олимпиаде в 9-ти из 15 видов спорта, а именно: в биатлоне (11 спортсменов), фигурном катании (4 спортсмена), санном спорте (6 спортсменов), фристайле (3 спортсмена), лыжных гонках (4 спортсмена), горнолыжном спорте (2 спортсмена), сноубординге (1 спортсмен), скелетоне (1 спортсмен) и лыжном двоеборье (1 спортсмен).

Ранее сообщалось, что участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане примут 2925 спортсменов из 92 стран.