Ученые из Украины будут помогать НАТО находить взрывчатые вещества

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КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. НАТО привлекла Институт радиофизики и электроники к проекту по разработке системы обнаружения взрывчатых веществ и огнестрельного оружия на объектах общественного транспорта, сообщила в понедельник пресс-служба альянса.

В проекте "по разработке системы микроволновой визуализации" участвуют эксперты из Франции, Южной Кореи и Украины, представленные харьковским Институтом радиофизики и электроники имени Усикова.

"Система сможет обнаруживать взрывчатые вещества и скрытое оружие в режиме реального времени и поможет обеспечить безопасность объектов инфраструктуры общественного транспорта", — говорится в сообщении пресс-службы НАТО.

Проект под названием MIC финансируется совместно НАТО и главным управлением по обороне и национальной безопасности Франции (SGDSN). Система должна быть готова к испытаниям с 2020 года.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс подтвердил проведение на этой неделе заседания комиссии Украина-НАТО с участием главы компании "Нафтогаз", на которой обсуждались "вопросы энергетической безопасности".