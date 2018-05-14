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    Общество

    Ученые из Украины будут помогать НАТО находить взрывчатые вещества

    (обновлено: )6602
    В НАТО сообщили, что в проекте "по разработке системы микроволновой визуализации" участвуют эксперты из разных стран, Украину представляет харьковский Институт радиофизики и электроники имени Усикова.
    nato.int

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. НАТО привлекла Институт радиофизики и электроники к проекту по разработке системы обнаружения взрывчатых веществ и огнестрельного оружия на объектах общественного транспорта, сообщила в понедельник пресс-служба альянса.

    Олег Стариков. Архивное фото
    Олег Стариков/Facebook
    Эксперт о реальности стандартов НАТО для Украины

    В проекте "по разработке системы микроволновой визуализации" участвуют эксперты из Франции, Южной Кореи и Украины, представленные харьковским Институтом радиофизики и электроники имени Усикова.

    "Система сможет обнаруживать взрывчатые вещества и скрытое оружие в режиме реального времени и поможет обеспечить безопасность объектов инфраструктуры общественного транспорта", — говорится в сообщении пресс-службы НАТО.

    Проект под названием MIC финансируется совместно НАТО и главным управлением по обороне и национальной безопасности Франции (SGDSN). Система должна быть готова к испытаниям с 2020 года.

    Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс подтвердил проведение на этой неделе заседания комиссии Украина-НАТО с участием главы компании "Нафтогаз", на которой обсуждались "вопросы энергетической безопасности".

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