Помпео о членстве Украины в НАТО: предстоит еще много работы

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Совет глав МИД НАТО обсуждал в пятницу возможное членство Украины в альянсе, однако стране предстоит еще много работы, чтобы добиться присоединения к альянсу, сказал госсекретарь США Майк Помпео.

"Сегодня была дискуссия об Украине, о ее потенциальном вхождении (в НАТО – ред.) Есть много работы, которую необходимо проделать, чтобы достичь этого", — сказал он.

В конце марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина стремится в ближайшие десять лет присоединиться к НАТО и до конца 2019 года получить план действий по членству в альянсе.

Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства.