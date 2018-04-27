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    В мире

    Помпео о членстве Украины в НАТО: предстоит еще много работы

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (348)

    (обновлено: )21123
    Госсекретарь Соединенных Шататов Америки Майк Помпео заявил, что в пятницу в Брюсселе была дискуссия об Украине, о ее потенциальном вхождении в НАТО.
    Майкл Помпео
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Совет глав МИД НАТО обсуждал в пятницу возможное членство Украины в альянсе, однако стране предстоит еще много работы, чтобы добиться присоединения к альянсу, сказал госсекретарь США Майк Помпео.

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    politeka.net
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    "Сегодня была дискуссия об Украине, о ее потенциальном вхождении (в НАТО – ред.) Есть много работы, которую необходимо проделать, чтобы достичь этого", — сказал он.

    В конце марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина стремится в ближайшие десять лет присоединиться к НАТО и до конца 2019 года получить план действий по членству в альянсе.

    Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства.

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