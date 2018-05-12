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    Общество

    Луценко нашел "себя" среди эсэсовцев из дивизии "Галичина"

    (обновлено: )439012
    Как признался Луценко, во время просмотра фотоальбома "Дивизия Галичина" он случайно открыл на одной странице и увидел "свой портрет": "Моя точная копия 8-го класса, только в немецкой форме. Ваффен СС".
    Юрий Луценко
    УНИАН

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что нашел своего двойника среди бойцов СС "Галичина", сообщает "Гордон".

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    Об этом Луценко сказал в ходе выступления на форуме "Острог Forum-2018" в Национальном университете "Острожская академия".

    "Я смотрел фотоальбом "Дивизия Галичина". Я его случайно открыл на одной странице, вижу свой портрет. Моя точная копия 8-го класса, только в немецкой форме. Ваффен СС. Я понял, что если бы мои родители родились не в Черниговской области, а, например, в Дрогобыче, возможно, все было бы по-другому в нашей семье. Наш народ просто искусственно разорвали, и каждый раз, чтобы получить свободу, нужно было опираться на одну из меньших, якобы, зол", — отметил он.

    По его убеждению,  обсуждать историю дивизии СС "Галичина" должны историки.

    "Правоохранительная система должна не позволить использовать на улице серп-молот и свастику", — подчеркнул он.

    Ранее лидер латвийского объединения "Против нацизма" (ЛАК) Янис Кузинс подал в Европейский парламент петицию с просьбой применять санкции против жителей, политиков и чиновников Евросоюза, а также в отношении спонсоров политических партий, которые организуют и финансируют мероприятия или демонстрации "ветеранов-нацистов" и принимают в них участие.

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