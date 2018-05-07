В Донбассе чиновника за "откат" 220 тыс грн привлекли к суду

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Чиновник одной из школ в Константиновке Донецкой области, обвиняемый в нанесении ущерба государству на сумму почти 220 тыс грн, оказался на скамье подсудимых, сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

"В марте 2017 года между Департаментом образования и науки Донецкой облгосадминистрации и частным предприятием заключен договор о реконструкции системы теплоснабжения по устройству модульной твердотопливной котельной в одной из школ Константиновского района. В июне того же года подрядчик предоставил в Департамент накладную на поставку модульного теплогенератора стоимостью почти 220 тыс грн. Директор указанного департамента, ненадлежаще исполняя свои служебные обязанности, подписал расходную накладную о принятии указанного оборудования, хотя фактически оно поставлено не было", — сообщает прокуратура.

На основании подписанного документа частному предприятию незаконно перечислено почти 220 тыс грн бюджетных средств.

Таким образом 45-летний чиновник обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, то есть в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам.

В настоящее время по процессуального руководства прокуратуры Донецкой области в отношении указанного должностного лица завершено досудебное расследование и утверждено и направлено в суд соответствующий обвинительный акт.

Ранее сообщалось, что сотрудник СБУ Александр Карамушка, обвиняемый в получении взятки и хранении наркотиков, вышел из-под стражи после внесения залога.