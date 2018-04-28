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    Общество

    В Ужгороде зацвело самое "быстрое дерево в мире"

    (обновлено: )23021
    Одно из самых необычных деревьев в мире - павловния - зацвела в Ужгороде. Дерево за 4 года может вырасти на 20 метров.
    В Ужгороде расцвела павловния
    uzhgorod.net.ua

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. В Ужгороде зацвело одно из самых уникальных деревьев в мире — павловния.

    Павловния, или Адамово дерево, имеет самый высокий темп роста и при оптимальных условиях в течение 4 лет может вырасти до 20 метров.

    Деревья покрылось цветами нежного сиреневого цвета. По информации uzhgorod.net.ua, большая павловния не цвела несколько лет, а в этом году решила порадовать горожан и гостей Ужгорода.

    uzhgorod.net.ua
    В Ужгороде расцвела павловния
    uzhgorod.net.ua
    В Ужгороде расцвела павловния

    Родиной большинства видов павловний является Восточная Азия — Япония, Корея, Китай, Лаос, Вьетнам. Но как японской сакуре, так и павловнии, в Ужгороде оказалось комфортно. Павловния способна "исцелять" бесплодную почву, а также она поглощает в 10 раз больше СО2, чем любой другой вид растений. Некоторые ученые даже считают, что это дерево может быть надежным инструментом в борьбе с глобальным потеплением.

    Напомним, ранее розовым цветом очаровывал Ужгород. В городе начался период цветения сакуры. Туристы со всей Украины съезжаются, чтобы прогуляться вдоль аллей цветущих деревьев.

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