В Ужгороде зацвело самое "быстрое дерево в мире"

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. В Ужгороде зацвело одно из самых уникальных деревьев в мире — павловния.

Павловния, или Адамово дерево, имеет самый высокий темп роста и при оптимальных условиях в течение 4 лет может вырасти до 20 метров.

Деревья покрылось цветами нежного сиреневого цвета. По информации uzhgorod.net.ua, большая павловния не цвела несколько лет, а в этом году решила порадовать горожан и гостей Ужгорода.

uzhgorod.net.ua В Ужгороде расцвела павловния

uzhgorod.net.ua В Ужгороде расцвела павловния

Родиной большинства видов павловний является Восточная Азия — Япония, Корея, Китай, Лаос, Вьетнам. Но как японской сакуре, так и павловнии, в Ужгороде оказалось комфортно. Павловния способна "исцелять" бесплодную почву, а также она поглощает в 10 раз больше СО2, чем любой другой вид растений. Некоторые ученые даже считают, что это дерево может быть надежным инструментом в борьбе с глобальным потеплением.

Напомним, ранее розовым цветом очаровывал Ужгород. В городе начался период цветения сакуры. Туристы со всей Украины съезжаются, чтобы прогуляться вдоль аллей цветущих деревьев.