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    В Закарпатье зацвела знаменитая Долина нарциссов

    (обновлено: )7510
    В последних числах апреля расцвела Долина нарциссов Карпатского биосферного заповедника. Уже сейчас в долине появились единичные цветы - около 10 процентов площади.
    Началось цветение в Долине нарциссов в Закарпатье
    Фото mukachevo.net

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Закарпатской области расцвела известная Долина нарциссов.

    По состоянию на среду в долине Карпатского биосферного заповедника появились единичные цветы (около 10 процентов от общей площади).

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    "По предварительным данным, массовое цветение ожидается уже на майские праздники. Поэтому не медлите, а запланируйте путешествие полюбоваться этой красотой. Более 25 гектаров, покрытые белыми цветами выглядят невероятно очаровательно!", — пишет Mukachevo.net.

    Фото mukachevo.net
    Началось цветение в Долине нарциссов в Закарпатье

    В 2017 году Долина нарциссов Карпатского биосферного заповедника зацвела в середине мая. Это заповедный массив входит в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

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