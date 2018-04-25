В Закарпатье зацвела знаменитая Долина нарциссов

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Закарпатской области расцвела известная Долина нарциссов.
По состоянию на среду в долине Карпатского биосферного заповедника появились единичные цветы (около 10 процентов от общей площади).
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"По предварительным данным, массовое цветение ожидается уже на майские праздники. Поэтому не медлите, а запланируйте путешествие полюбоваться этой красотой. Более 25 гектаров, покрытые белыми цветами выглядят невероятно очаровательно!", — пишет Mukachevo.net.
В 2017 году Долина нарциссов Карпатского биосферного заповедника зацвела в середине мая. Это заповедный массив входит в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.
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