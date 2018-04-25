В Закарпатье зацвела знаменитая Долина нарциссов

Фото mukachevo.net

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Закарпатской области расцвела известная Долина нарциссов.

По состоянию на среду в долине Карпатского биосферного заповедника появились единичные цветы (около 10 процентов от общей площади).

Смотрите также: Лучшие кадры цветочных полей Нидерландов

"По предварительным данным, массовое цветение ожидается уже на майские праздники. Поэтому не медлите, а запланируйте путешествие полюбоваться этой красотой. Более 25 гектаров, покрытые белыми цветами выглядят невероятно очаровательно!", — пишет Mukachevo.net.

Фото mukachevo.net Началось цветение в Долине нарциссов в Закарпатье

В 2017 году Долина нарциссов Карпатского биосферного заповедника зацвела в середине мая. Это заповедный массив входит в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Смотрите также: Стамбул превратился в розовый рай — зацвели магнолии